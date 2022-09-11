Почему у некоторых людей вечно потеют руки

Причин, которые могут вызвать сбой в работе этого отдела нервной системы много. Есть ряд очень серьезных заболеваний, относящихся к неврологии, онкологии, гормональным нарушениям, которые могут сопровождаться, в том числе гипергидрозом ладоней. Но этот симптом на фоне общей тяжести клинической картины, вряд ли будет рассматриваться в первую очередь при назначении терапии. Лечение основного заболевания уберет и эту досадно неприятную симптоматику.



Андрей Артамошкин Врач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.