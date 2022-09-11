Почему у некоторых людей вечно потеют руки

Чрезмерной потливостью ладоней и стоп или акрогипергидрозом страдает около трех процентов населения Земли. Болезнь встречается одинаково часто у лиц обоих полов. "Рамблер" поговорил неврологом Андреем Артамошкиным о том, почему это происходит.
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По словам врача, ключевая роль в развитии этой проблемы заключается в нарушении переферических механизмов регуляции потоотделения, за которые отвечает вегетативная нервная система. А именно ее симпатическая часть, которая ответственна за регуляцию сосудистой деятельности.
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Причин, которые могут вызвать сбой в работе этого отдела нервной системы много. Есть ряд очень серьезных заболеваний, относящихся к неврологии, онкологии, гормональным нарушениям, которые могут сопровождаться, в том числе гипергидрозом ладоней. Но этот симптом на фоне общей тяжести клинической картины, вряд ли будет рассматриваться в первую очередь при назначении терапии. Лечение основного заболевания уберет и эту досадно неприятную симптоматику.
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.
Врач также объяснил, что на чрземерную потливость влияют и физиологические причины. Например, волнение, страх, мышечное и нервное перенапряжение. Если это возникает с достаточно частой периодичностью, можно говорить о хроническом стрессе, нейроциркуляторной дистонии, астено-вегетативном синдроме, неврозоподобных состояниях.
Помимо общего лечения основного заболевания, которое назначит специалис, помощь при гипергидрозе зависит от степени его проявления .
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.
1 стадия — слегка влажные ладони, как ответ на сильные эмоции, это не нарушает повседневную жизнь пациента.
2 стадия — постоянно влажные и холодные руки, напряжение пациента при физическом общении и, например, при работе с бумагами .
3 стадия — холодные руки с каплями или струйками пота. Это ведкт к частичной социальной изоляции и невозможностью проявить себя в ряде профессий.
Как лечить
Обычно при гипергидрозе врачи советуют такую схему лечения.
Перед сном намажьте ладони цинковой мазью и наденьте хлопковые перчатки на ночь.
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Протрите ладони раствором холодного и крепкого чая, отваром коры дуба с ромашкой.
Делайте ванночки для рук с холодной подсоленной водой, экстрактами трав
Используйте антиперспирантов, природных алюминиевых квасцов и тд.
Также необходимо общее укрепление иммунитета, закаливание организма, витаминотерапия, умеренные регулярные физические нагрузки.
Следует заметить, что при этой проблеме, метод лечения который подойдет одному пациенту, будет бесполезен для другого, поэтому, грамотное консультирование у нескольких специалистов, со смежными компетенциями, будет основополагающим моментом для достижения успеха.
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.