Ученые доказали связь храпа и риска развития онкологии

Ученые выяснили, что храп может портить жизнь не только с точки зрения комфорта ваших близких, но и говорить о реальных проблемах со здоровьем и даже наличии онкологических болезней. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Согласно новому исследованию, храпящие могут столкнуться с повышенным риском развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. Так, шведские ученые говорят, что обструктивное апноэ во сне, основным симптомом которого является храп, перекрывает поступление кислорода, провоцируя опухоли, образование тромбов и потерю клеток головного мозга.

Видео дня

В США, согласно статистики, от обструктивного апноэ во сне страдают 30 миллионов людей.

Состояние вызывает расслабление и сужение стенок горла, прерывая нормальное дыхание несколько раз за ночь. Люди с избыточным весом особенно склонны к СОАС. Профилактические меры включают снижение веса или ношение в постели маски, которая пропускает воздух в заднюю часть горла.

Результаты, представленные на собрании Европейского респираторного общества (ERS) в Барселоне основаны на трех исследованиях в Европе.

«Уже известно, что пациенты с обструктивным апноэ во сне имеют повышенный риск развития рака, но неясно, связано ли это с самим СОАС или с сопутствующими факторами риска развития рака, такими как ожирение, кардиометаболические заболевания и факторы образа жизни...

Наши результаты показывают, что кислородное голодание из-за СОАС независимо связано с раком — говорится в заявлении доктора Андреаса Пальма, исследователя и старшего консультанта Упсальского университета.

Авторы исследования проанализировали данные о 62 811 шведах за пять лет до того, как они начали лечить обструктивное апноэ во сне с помощью специальной маски CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях). Они также обратили внимание на лишний вес, другие проблемы со здоровьем и социально-экономический статус человека. Это позволило ученым сопоставить 2093 пациента с ОАС и онкологическим диагнозом , обнаруженным за пять лет до постановки диагноза ОАС с контрольной группой из 2093 пациентов с ОАС, но без рака.

Тяжесть измерялась с помощью индекса апноэ-гипопноэ (AHI), который подсчитывает нарушения дыхания во время сна, или индекса десатурации кислорода, который измеряет, сколько раз в час уровень кислорода в крови падает не менее чем на три процента в течение десяти секунд или дольше.

«Мы обнаружили, что у пациентов с раком СОАС был несколько более тяжелым, что измерялось индексом апноэ-гипопноэ в среднем 32 против 30 и индексом десатурации кислорода 28 против 26...

При дальнейшем анализе подгрупп ODI был выше у пациентов с раком легких (38 против 27), раком предстательной железы (28 против 24) и злокачественной меланомой (32 против 25)», — говорит Палм.

По словам ученых, результаты этого исследования подчеркивают необходимость учитывать нелеченое апноэ во сне как фактор риска развития рака.