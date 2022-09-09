Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+26° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
10 часов назад

Диетолог назвал важные для пожилых людей витамины

Газета.Ru

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал "Москве 24", что витамины C, D и группы B важны для пожилых людей.

Диетолог назвал важные для пожилых людей витамины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он отметил, что витамин D в основном содержится в рыбе, немного в маслах и грибах. Он отвечает за усвоение кальция. Витамины группы B, по словам Арзамасцева, необходимы для работы нервной системы. Они есть в говядине и печени.

"Витамин C важен для всех. Это наш иммунитет. Для возрастных людей иммунитет крайне важен, потому что они любое заболевание переносят гораздо сложнее",

- сказал врач.

Чтобы получить этот витамин, в рацион следует включить любые цитрусовые, киви и шиповник, добавил диетолог.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители