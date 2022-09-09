Врач объяснил важную роль аппендикса для иммунитета человека

"Например, если у нас какая-нибудь кишечная инфекция прошлась по толстой кишке, перебила там существенную часть нашего микробного сообщества, то восстановление может начинаться как раз с аппендикса. То есть оттуда выходят споры тех бактерий, которые нам необходимы, и происходит дозаселение",