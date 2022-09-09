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8 часов назад

Врач объяснил важную роль аппендикса для иммунитета человека

Газета.Ruиещё 7

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU заявил, что аппендикс играет важную роль в иммунной системе человека.

Врач объяснил важную роль аппендикса для иммунитета человека
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Аппендикс — это с одной стороны рудимент, но с другой чрезвычайно важный орган для нашего иммунитета. И это сравнительно новые данные. Там находится большое количество иммунных бляшек, лимфоцитов",

— заявил врач.

По словам специалиста, есть гипотезы, что в аппендиксе хранится "бэкап" микрофлоры. Таким образом, ее можно восстановить.

"Например, если у нас какая-нибудь кишечная инфекция прошлась по толстой кишке, перебила там существенную часть нашего микробного сообщества, то восстановление может начинаться как раз с аппендикса. То есть оттуда выходят споры тех бактерий, которые нам необходимы, и происходит дозаселение",

— подчеркнул Водовозов.

Он также рассказал, что на ранних стадиях воспаления аппендикс можно вылечить медикаментозно. В частности, эффективна локальная антибиотикотерапия.

"Либо иногда удается обходиться даже просто системными антибиотиками, без прокалывания брюшной стенки. В основном такое практикуют у детей. Понятно, что это все срабатывает только на ранних стадиях . Если человека привезут с гнойным аппендицитом, то тут придется удалять",

— подытожил он.

Болезни и лекарства,Алексей Водовозов,
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