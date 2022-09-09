Врач объяснил важную роль аппендикса для иммунитета человека

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU заявил, что аппендикс играет важную роль в иммунной системе человека.
"Аппендикс — это с одной стороны рудимент, но с другой чрезвычайно важный орган для нашего иммунитета. И это сравнительно новые данные. Там находится большое количество иммунных бляшек, лимфоцитов",
— заявил врач.
По словам специалиста, есть гипотезы, что в аппендиксе хранится "бэкап" микрофлоры. Таким образом, ее можно восстановить.
"Например, если у нас какая-нибудь кишечная инфекция прошлась по толстой кишке, перебила там существенную часть нашего микробного сообщества, то восстановление может начинаться как раз с аппендикса. То есть оттуда выходят споры тех бактерий, которые нам необходимы, и происходит дозаселение",
— подчеркнул Водовозов.
Он также рассказал, что на ранних стадиях воспаления аппендикс можно вылечить медикаментозно. В частности, эффективна локальная антибиотикотерапия.
"Либо иногда удается обходиться даже просто системными антибиотиками, без прокалывания брюшной стенки. В основном такое практикуют у детей. Понятно, что это все срабатывает только на ранних стадиях . Если человека привезут с гнойным аппендицитом, то тут придется удалять",
— подытожил он.