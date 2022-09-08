О чем говорит низкий уровень ферритина

Что такое ферритин, о чем говорит его низкий уровень в крови и как это проявляется? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Ферритин - это белковый комплекс, основная функция которого - внутриклеточное депо железа, то есть место его хранения. В одном атоме ферритина может быть до нескольких тысяч атомов железа. В основном ферритин находится в клетках печени, селезенки и костном мозге. Также он содержится во всех клетках, которым необходимо железо при росте.

По словам врача общей практики Дениса Прокофьева, снижение ферритина чаще всего говорит о железодефицитной анемии.

Ферритин содержится в клетках печени: это такая универсальная форма внутриклеточного депонирования железа. Часто уровень ферритина снижается во время беременности, это считается физиологической нормой. В условиях острого воспаления может повышаться уровень сывороточного ферритина. Надо сказать, что ферритин нужно выявлять не только при диагностике анемии, но и при функциональной диагностике хронических инфекционных ревматических заболеваний, опухолевых и метастатических поражений.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Показатель ферритина менее 15 мкг/л у здоровых взрослых людей в возрасте от 20 до 59 лет считается недостаточностью. Более 150 мкг/л у женщин и 200 мкг/л у мужчин - сильный переизбыток, который также опасен для организма.

Какие симптомы сигнализируют о низком уровне ферритина и, соответственно, железа?