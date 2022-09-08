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8 часов назад

Почему постоянно хочется сладкого

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Перманентное желание съесть что-то сладкое, до, вовремя или после приема пищи, может сигнализировать о разных патологических процессах, происходящих в организме. О каких? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.

Почему постоянно хочется сладкого
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, одна из причин - это дефицит калорий.

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Наш организм пытается восполнить этот дефицит посредством самых легкоусваеваемых элементов, а именно сахара. Есть такая особенность: люди, которые пытаются полностью отказаться от сахара и пользуются подсластителями и сахарозаменителями, забывают, что ни один сахарозаменитель не даст необходимое количество энергии и калораж. Организм все равно требует сладкого, и обмануть его в этом случае не получится.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Кроме того, очень часто хочется сладкого, когда в жизни человека присутствует стрессовый фактор.

Увеличивается синтез гормонов, тем самым усиливается аппетит и потребность к сладкому. Также, если человек нарушил режим бодорствования и сна, вырабатываются те же гормоны, что и при стрессовом факторе. В результате, человек тоже хочет сладкого. Сахар вырабатывает гормон радости серотонин в головном мозге, и когда человек испытывает стресс, находится на диете, ему также хочется сладкого, потому что это самый простой путь получить радость.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Такой симптом возможен и при обменных заболеваниях, таких, как сахарный диабет. В этом случае организм испытывает голод, и человека тянет на сладкое, объяснил врач.

Болезни и лекарства,
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