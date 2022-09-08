Почему постоянно хочется сладкого

Увеличивается синтез гормонов, тем самым усиливается аппетит и потребность к сладкому. Также, если человек нарушил режим бодорствования и сна, вырабатываются те же гормоны, что и при стрессовом факторе. В результате, человек тоже хочет сладкого. Сахар вырабатывает гормон радости серотонин в головном мозге, и когда человек испытывает стресс, находится на диете, ему также хочется сладкого, потому что это самый простой путь получить радость.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"