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6 часов назад

«Муки адские»: терапевт перечислил самые страшные последствия курения

Вечерняя Москваиещё 1

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев рассказал, какие последствия могут быть от курения.

Терапевт перечислил самые страшные последствия курения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, самыми страшными итогами курения являются рак легких, мочевого пузыря, а также острые инфаркты миокарда.

— Муки адские — это рак легких. В 90 процентов с лишним случаев рак легких связан с курением. Он редко встречается не у курящих. Рак мочевого пузыря тоже. Там меньше процент, но тоже связан. Также инфаркты миокарда, острые смерти тоже часто результат курения, — рассказал Воробьев.

Специалист пояснил, что курение имеет мутагенное влияние на все ткани и клетки человека, что повышает вероятность рака, передает URA.RU.

Болезни и лекарства,Павел Воробьев,
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