Терапевт перечислил самые страшные последствия курения

— Муки адские — это рак легких. В 90 процентов с лишним случаев рак легких связан с курением. Он редко встречается не у курящих. Рак мочевого пузыря тоже. Там меньше процент, но тоже связан. Также инфаркты миокарда, острые смерти тоже часто результат курения, — рассказал Воробьев.