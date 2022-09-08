Терапевт перечислил самые страшные последствия курения

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев рассказал, какие последствия могут быть от курения.
По его словам, самыми страшными итогами курения являются рак легких, мочевого пузыря, а также острые инфаркты миокарда.
— Муки адские — это рак легких. В 90 процентов с лишним случаев рак легких связан с курением. Он редко встречается не у курящих. Рак мочевого пузыря тоже. Там меньше процент, но тоже связан. Также инфаркты миокарда, острые смерти тоже часто результат курения, — рассказал Воробьев.
Специалист пояснил, что курение имеет мутагенное влияние на все ткани и клетки человека, что повышает вероятность рака, передает URA.RU.