Диетолог назвал три продукта, которые вызывают рак

Одно из главных слагаемых здоровья – это правильное питание. С пищей человек получает различные питательные вещества и витамины, но существуют продукты, которые в способны существенно ухудшить качество жизни, негативно повлиять на здоровье человека и привести к онкологическими заболеваниям. Подробности читайте в нашей новости.

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Регулярное употребление быстрых углеводов — сахара, жареной и жирной пищи, а также переработанного мяса провоцирует рак. На первое место в список опасных для организма продуктов врач поставил чипсы.

"На втором стоят сильногазированные напитки, а на третьем —мясные полуфабрикаты. Если вы просто жарите мясо, это не так страшно, как-то, что вы едите сосиски, колбасы, различные копчености и так далее",

— заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Несмотря на неоспоримый вред сахара, диетолог не рекомендует полностью от него отказываться, но ограничить его объем. Также стоит включить в рацион медленные углеводы, сообщают «Народные новости».