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15 часов назад

Гепатолог перечислила неочевидные симптомы цирроза печени

Lenta.ru

Пальцы в виде барабанных палочек и так называемые печеночные ладони говорят о циррозе печени, предупредила врач-гепатолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко. Неочевидные симптомы цирроза она перечислила в беседе с «Газета.Ru».

Гепатолог перечислила неочевидные симптомы цирроза печени
Фото: Лента.руЛента.ру

При симптоме барабанных палочек пальцы на руках и ногах приобретают колбовидную форму.

«Данная патология возникает в результате разрастания соединительной ткани, лежащей между ногтевой пластинкой и костью», — объяснила Бутенко.

Еще один симптом цирроза — появление белых пятен и полос на ногтях.

В свою очередь, «печеночные» покрасневшие ладони, продолжила она, можно объяснить пальмарной или плантарной эритемой — следствием печеночно-клеточной недостаточности. На проблемы с печенью, добавила врач, указывает и расширенная капиллярная сетка на лице.

Признаками цирроза, по словам Бутенко, являются и желтоватые холестериновые бляшки ксантелазмы на разных частях тела, а также гинекомастия — увеличение грудных желез у мужчин. Кроме того, из-за нарушения синтеза гормонов у мужчин оскудевает волосяной покров в подмышечной и лобковой области.

«Также устрашающе выглядит так называемая голова медузы — это выраженное расширение и извитость подкожных вен передней брюшной стенки, которое возникает при нарушении оттока венозной крови по венам печени с формированием анастомозов», — рассказала Бутенко.

Ранее терапевт Султан Ажиков назвал малоизвестные симптомы заболеваний печени. Среди них он перечислил осутствие аппетита по утрам, тошнота, рвота, тяжесть в животе и запоры.

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