Врачи пояснили, как определить на глаз, что лекарство испорчено

Лекарства с истекшим сроком годности могут сильно навредить здоровью. Необходимо обращать внимание на дату изготовления препарата при приеме.

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Если маркировки лекарства по каким-то причинам не видно, врачи советуют внимательно осмотреть таблетки. Если препарат выпускается в капсулах, то у них со временем рвется оболочка. В итоге они становятся мягкими и липкими.

Также на глаз можно определить, не испортилась ли таблетка: обычно они меняют цвет и начинают крошиться. Капли со временем могут потемнеть и приобрести странный запах.