Эксперт перечислила скрытые симптомы цирроза печени

Стойкое и яркое покраснение ладоней и стоп, утолщение фаланги пальцев рук и ног, а также желтоватые подкожные холестериновые бляшки могут быть неочевидными признаками цирроза печени, заявила врач-гепатолог, гастроэнтеролог Елена Бутенко.

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"Симптом "барабанных палочек" – когда фаланги пальцев рук и стоп утолщаются, приобретая колбовидную форму. Данная патология возникает в результате разрастания соединительной ткани, лежащей между ногтевой пластинкой и костью",

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– сообщила она "Газете.ру".

По словам эксперта, покраснение ладоней и стоп происходит из-за повышения эстрогена в крови при нарушении работы печени. Данный гормон влияет на сосудистую стенку, вызывая расширение капилляров, в связи с чем возникают "сосудистые" звездочки и появляется расширенная капиллярная сетка на лице.

Плоские желтоватые подкожные холестериновые бляшки или ксантелазмы чаще всего появляются на верхних веках. Кроме того, при проблемах с печенью может возникнуть "голова медузы", которая представляет собой выраженное расширение и извитость подкожных вен передней брюшной стенки.

Среди других симптомов Бутенко назвала увеличение грудных желез у мужчин и возникновение белых пятен и полос на ногтях.

"Многие люди считают, что основная причина побеления ногтей – недостаток микроэлементов, но на самом деле лейконихии могут появиться на фоне проблем с печенью. Печеночная энцефалопатия часто проявляется заторможенностью, снижением умственной работоспособности, но иногда может проявляться и выраженной агрессивностью пациента. При нарушении работы печени пациент начинает бодрствовать ночью и испытывает выраженную сонливость днем",

– добавила специалист.