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5 часов назад

Врач-терапевт Кондрахин раскрыл популярные диагнозы, которых не существует на самом деле

Вечерняя Москваиещё 1

Некоторые диагнозы, которые ставят врачи, не существуют на самом деле. Кроме того, за ними могут быть скрыты другие тяжелые болезни. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему такие диагнозы ставят и что они таят в себе.

Врач назвал популярные диагнозы, которых не существует на самом деле
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, в медицине почти нет таких диагнозов, которых не существует на самом деле.

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— Это объясняется тем, что номенклатура ОМС не позволяет государству оплатить услугу, если диагноз поставлен неверно и не классифицируется МКБ-10, — пояснил Кондрахин.

Например, по словам врача, диагноз вегето-сосудистая дистония отсутствует в классификации МКБ-10, но врачи указывают ее в анамнезе.

— Как правило, за этим названием скрыт целый комплекс заболеваний, которые врач не может выявить. Потому что в этом случае у пациента отсутствуют явные признаки болезни, — прокомментировал терапевт.

Кондрахин отметил, что за этим названием заключен ряд реальных болезней, среди которых:
  • скрытая депрессия;
  • ипохондрический синдром;
  • посттравматические состояния;
  • бессонница;
  • синдром хронической усталости;
  • перенесенные инфекционные заболевания.

Врач подчеркнул также, что к разбалансировке вегетативной системы приводит нарушение центров высшей нервной деятельности.

— Этот диагноз некомпетентен, но позволяет врачу оправдать желание помочь больному в решении его проблемы, — объяснил Кондарахин.

Медик перечислил и ряд других заболеваний, которых тоже не существует в классификации МКБ-10, но врачи используют их в разговоре.

Дисбактериоз

— Этого диагноза нет, так как изменилось его название. Теперь заболевание классифицируется как дизбиоз, — сообщил Кондрахин.

Инсулинорезистентность

Этот диагноз, по словам врача, существует, однако не является самостоятельным, так как ставится в комплексе с метаболическим синдромом.

Синдром усталости надпочечников

— За этим названием скрыт синдром надпочечниковой недостаточности в результате длительных стрессов. В этом случае надпочечник перестает вырабатывать адреналин, который необходим человеку для того, чтобы реагировать на стрессовые ситуации. При недостатке адреналина человек находится в состоянии хронической усталости, — уточнил специалист.

Также Кондрахин пояснил, что первичная надпочечная недостаточность возникает по двум причинам:
  • вследствие негативного воздействия на надпочечник;
  • при иных заболеваниях почек (например, рак).

А врач-сомнолог София Черкасова в беседе с «ВМ» рассказала, о каких заболеваниях сигнализирует прерывистый сон. Медик предупредила, что частое пробуждение в ночное время, сопровождающееся прерывистым фрагментированным сном, может являться предвестником тяжелых хронических и даже смертельных болезней.

Болезни и лекарства,Андрей Кондрахин,
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