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16 часов назад

Чем опасна бессонница для пожилых

Ferra.ruиещё 2

В недавнем исследовании, опубликованном в издании Sleep, эксперты обнаружили связь между бессонницей и риском появления слабоумия, ухудшения памяти. К счастью, различные расстройства сна вполне можно вылечить.

Чем опасна бессонница для пожилых
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В ходе нового исследования специалисты провели анализ информации о более чем 26 000 участников Канадского лонгитудинального исследования старения. Возраст испытуемых при этом составлял от 45 до 85 лет. За ними наблюдали в течение трёх лет: с 2019-го по 2022-й год.

Учёные пришли к выводу, что у людей с бессонницей ухудшается память. И это заметно, если их сравнивать с теми, у кого совсем нет проблем со сном или у кого есть лишь некоторые симптомы бессонницы.

Вообще в рамках исследования специалисты разделили всех участников на три группы. В первую группу вошли те, кто вообще не сообщал о проблемах со сном, во вторую - те, у кого были только определённые симптомы бессонницы, в третью - те, у кого возникла бессонница.

У людей, которые сообщали об ухудшении качества сна, также чаще встречалось ухудшение памяти, тревога, депрессия, сонливость в дневные часы, прерывание дыхание во время сна и другие проблемы, связанные со сном. Кроме этого, они чаще курили и имели высокие показатели индекса массы тела. Также мужчины, страдающие бессонницей, хуже справлялись с тестами памяти, чем женщины.

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