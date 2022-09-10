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4 часа назад

Для чего нужны лимфоузлы и почему они опухают

Даша Краснова
Соловьева Елена Васильевнаэксперт

Лимфатические узлы – это орган, расположенный в области головы и шеи, который выполняет защитную, обменную и дренажную функции. Лимфатические узлы в своих структурах задерживают патогены и токсичные вещества, не пропуская их в кровь.

Для чего нужны лимфоузлы и почему они опухают
Фото: unsplash unsplash

Когда узлы увеличиваются, многие люди испытывают тревогу и ставят себе ложные диагнозы. "Рамблер" поговорил с заведущей хирургическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра» Соловьевой Еленой о том, почему это происходит.

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Процесс увеличения лимфоузлов называется лимфоаденопатией. Обычно узлы увеличиваются в результате инфекции, вызванной бактериями или вирусами. В редких случаях опухшие лимфатические узлы становятся следствием онкологического заболевания, туберкулеза или отклонений в работе иммунной системы. Наиболее распространенными симптомами недуга является:
  • Тяжесть и боль в лимфатических узлах;
  • Припухлость, которая может быть размером с горошину или почечную фасоль;
  • Насморк, боль в горле, лихорадка и другие признаки инфекции верхних дыхательных путей;
  • Обильное ночное потовыделение.

Некоторые опухшие лимфатические узлы приходят в норму, когда основное заболевание, например, незначительная инфекция, проходит.

Обратиться за помощью к врачу следует, если опухшие лимфатические узлы: появились без видимой причины; продолжают увеличиваться или остаются такими в течение двух-четырех недель; твердые или резиновые на ощупь и не двигаются при надавливании на них; сопровождаются необъяснимой потерей веса.
Соловьева Елена Васильевна
Соловьева Елена ВасильевнаЗаведующая хирургическим отделением КДЦ
Если проблема не вызвана серьезным заболеванием, то следующие рекомендации помогут справиться с дискомфортом в домашних условиях:
  • Теплый компресс, смоченный в горячей воде и положенный на больное место, облегчит боль.
  • Полноценный отдых поможет быстрее справиться с легким недугом.
  • Безрецептурные обезболивающие средства (ацетаминофен, аспирин, ибупрофен или напроксен) могут облегчить ваше состояние.
Если же причиной отека является что-то более серьезное, лечение может включать: употребление антибиотиков и других лекарств, помогающих справиться с воспалением (при волчанке и ревматоидном артрите); хирургия или химиотерапия (в случае выявления онкологии).
Соловьева Елена Васильевна
Соловьева Елена ВасильевнаЗаведующая хирургическим отделением КДЦ
Болезни и лекарства,Елена Соловьева,
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