Для чего нужны лимфоузлы и почему они опухают

Обратиться за помощью к врачу следует, если опухшие лимфатические узлы: появились без видимой причины; продолжают увеличиваться или остаются такими в течение двух-четырех недель; твердые или резиновые на ощупь и не двигаются при надавливании на них; сопровождаются необъяснимой потерей веса.



Соловьева Елена Васильевна Заведующая хирургическим отделением КДЦ