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18 минут назад

Терапевт Романенко дала советы по употреблению витамина D

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Врач — терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко дала советы по употреблению витамина D.

Терапевт дала советы по употреблению витамина D
Фото: М24М24

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что перед началом приёма витамина D нужно сдать необходимые анализы.

«Учёные и медики едины в своём мнении: содержание витамина D3 в количестве менее 30 нг/мл указывает на дефицит, а при показателе ниже 10—12 нг/мл и вовсе растёт риск системных заболеваний скелета»,

— уточнила эксперт.

По её словам, оптимальную дозировку должен подобрать врач. Как отметила Романенко, витамин D может сильно влиять на эндокринную систему, поэтому превышать назначенный объём по собственному желанию нельзя.

Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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