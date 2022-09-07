Терапевт дала советы по употреблению витамина D

Врач — терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко дала советы по употреблению витамина D.

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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что перед началом приёма витамина D нужно сдать необходимые анализы.

«Учёные и медики едины в своём мнении: содержание витамина D3 в количестве менее 30 нг/мл указывает на дефицит, а при показателе ниже 10—12 нг/мл и вовсе растёт риск системных заболеваний скелета»,

— уточнила эксперт.

По её словам, оптимальную дозировку должен подобрать врач. Как отметила Романенко, витамин D может сильно влиять на эндокринную систему, поэтому превышать назначенный объём по собственному желанию нельзя.