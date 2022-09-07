Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
5 часов назад

В Аргентине выявлен источник, вызывающий неизвестную пневмонию

runews24.ru

Ранее с болезнью столкнулись несколько жителей страны.

В Аргентине выявлен источник, вызывающий неизвестную пневмонию
Фото: runews24.rurunews24.ru

В Аргентине установили причину возникновения новой вирусной пневмонии у нескольких местных жителей. Случаи заболевания были зафиксированы на прошлой неделе в Сан-Мигель-де-Тукуман на северо-западе страны. К сегодняшнему дню число зараженных достигло 11 человек, шесть из которых скончались.

Глава Минздрава Аргентины Карла Виццотти сообщила, что болезнь, сопровождающуюся рвотой, болями в мышцах и отдышкой, вызвала бактерия рода Legionella, но вид неизвестен. Пока специалисты устанавливают, как именно легионеллёз попал в дыхательные пути человека.

Врачи не отрицают, что заболевание может приобрести массовый характер, но считают, что вспышка будет локальной и без последствий. Что касается скончавшихся пациентов, все они имели сопутствующие болезни, сообщили власти Аргентины.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители