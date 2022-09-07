В Аргентине выявлен источник, вызывающий неизвестную пневмонию

Ранее с болезнью столкнулись несколько жителей страны.

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В Аргентине установили причину возникновения новой вирусной пневмонии у нескольких местных жителей. Случаи заболевания были зафиксированы на прошлой неделе в Сан-Мигель-де-Тукуман на северо-западе страны. К сегодняшнему дню число зараженных достигло 11 человек, шесть из которых скончались.

Глава Минздрава Аргентины Карла Виццотти сообщила, что болезнь, сопровождающуюся рвотой, болями в мышцах и отдышкой, вызвала бактерия рода Legionella, но вид неизвестен. Пока специалисты устанавливают, как именно легионеллёз попал в дыхательные пути человека.