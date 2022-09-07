Боль внизу живота назвали симптомом опасных болезней

Воспаление в органах малого таза или травма в зоне крестца и копчика могут сопровождаться болью внизу живота, рассказала гинеколог клиники «РЖД-Медицина» (Тверь) Виталина Давыдова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала опасные болезни, которым свойственны подобные симптомы.

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Чаще всего женщины испытывают тянущую боль внизу живота во время менструации или в так называемый межменструальный или овуляторный период, рассказала Давыдова. Однако причина боли может быть и другой.

«Боль может быть вызвана воспалительными заболеваниями органов малого таза, генитальным эндометриозом, спаечным процессом в малом тазу, а также травмами в крестцово-копчиковой зоне»,

— объяснила гинеколог.

Она добавила, что, как правило, при таких патологиях наблюдаются и другие симптомы: подъем температуры тела, нетипичные выделения из половых путей, ухудшение общего состояния.