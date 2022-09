Названы опасные признаки наличия тромба в мозге

В беседе с представителями СМИ иностранный медик предупредил, что человек рискует столкнуться с необратимыми поражениями тканей головного мозга при образовании тромба. На наличие сгустка может указывать резкая и сильная головная боль, при которой в мозге блокируется кровоток, а необходимое количество кислорода в него не поступает, передает издание "Газета.ru" со ссылкой на зарубежный портал Eat This, Not That.