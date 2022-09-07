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5 часов назад

Названы опасные признаки наличия тромба в мозге

Vse42.ruиещё 1

Семейный врач Томи Митчелл отметил, что о тромбе в головном мозге могут говорить резкая головная боль и проблемы с речью.

В беседе с представителями СМИ иностранный медик предупредил, что человек рискует столкнуться с необратимыми поражениями тканей головного мозга при образовании тромба. На наличие сгустка может указывать резкая и сильная головная боль, при которой в мозге блокируется кровоток, а необходимое количество кислорода в него не поступает, передает издание "Газета.ru" со ссылкой на зарубежный портал Eat This, Not That.

– Если вас тошнит или рвет без видимых на то причин – то это тоже тревожный звоночек. Если кровяной сгусток достаточно большой, он может вызвать повышенное давление на окружающие ткани головного мозга, что приведет к тошноте и рвоте,

– цитирует СМИ врача.

Митчелл добавил, что о тромбе в мозге могут говорить и появившиеся проблемы с речью, когда человек не может выговорить некоторые слова или забывает их.

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