Признаком каких болезней является постоянный голод

Специалист по правильному питанию, косметолог Лия Гавашели объяснила, признаком каких заболеваний может быть постоянное чувство голода.

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Если ощущение голода появляется сразу после приёма пищи или вовсе не проходит, это говорит о том, что у человека может быть сахарный диабет второго типа, гастрит, язва желудка или другие болезни.

По словам Гавашели, постоянный голод — признак нарушения гормона лептина — пептидного белка, влияющего на центр насыщения. Клетки не получают глюкозу и постоянно «голодны». Это говорит о том, что у человека присутствует инсулинорезистентность. С этим состоянием сталкиваются, как правило, пациенты с диабетом второго типа.

Также нужно исключить причины психологического характера. Для некоторых психологических расстройств характерно чувство голода — зависимости от пищи и компульсивного переедания. Поэтому сначала нужно сдать анализы, посетить врача-терапевта, а потом — других специалистов.

«После сдачи анализов и прохождения обследования выявляется основная причина чувства голода. Терапия призвана выровнять гормональный статус и разобраться с инсулинорезистентностью», — отметила специалист.