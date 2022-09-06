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18 часов назад

Признаком каких болезней является постоянный голод

Ferra.ru

Специалист по правильному питанию, косметолог Лия Гавашели объяснила, признаком каких заболеваний может быть постоянное чувство голода.

Признаком каких болезней является постоянный голод
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если ощущение голода появляется сразу после приёма пищи или вовсе не проходит, это говорит о том, что у человека может быть сахарный диабет второго типа, гастрит, язва желудка или другие болезни.

По словам Гавашели, постоянный голод — признак нарушения гормона лептина — пептидного белка, влияющего на центр насыщения. Клетки не получают глюкозу и постоянно «голодны». Это говорит о том, что у человека присутствует инсулинорезистентность. С этим состоянием сталкиваются, как правило, пациенты с диабетом второго типа.

Также нужно исключить причины психологического характера. Для некоторых психологических расстройств характерно чувство голода — зависимости от пищи и компульсивного переедания. Поэтому сначала нужно сдать анализы, посетить врача-терапевта, а потом — других специалистов.

«После сдачи анализов и прохождения обследования выявляется основная причина чувства голода. Терапия призвана выровнять гормональный статус и разобраться с инсулинорезистентностью», — отметила специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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