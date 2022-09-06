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20 часов назад

Диетолог Круглова предостерегла от употребления сырокопченых продуктов из-за риска подагры

Слово и Дело

Сырокопченые продукты могут привести к развитию подагры. Об этом предупредила врач-диетолог Наталья Круглова.

Диетолог предостерегла от употребления сырокопченых продуктов из-за риска подагры
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Подобная еда считается достаточно экстрактивной. Употребление такой пищи способствует стимуляции работы пищеварительной системы и выработке соляной кислоты пищеварительного сока.

«Такие продукты не используются при подагре. Пациенты с этим диагнозом должны исключать сырокопченые изделия из рациона», — заявила Круглова в интервью NEWS.ru.

Кроме того, сырокопченых продуктов стоит остерегаться при гастрите, гастродуодените, панкреатите и язвенной болезни. Также их не рекомендуется есть людям с лишним весом и ожирением, поскольку такая еда вызывает еще больший аппетит.

Болезни и лекарства,Наталья Круглова,
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