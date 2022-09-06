Диетолог предостерегла от употребления сырокопченых продуктов из-за риска подагры

Сырокопченые продукты могут привести к развитию подагры. Об этом предупредила врач-диетолог Наталья Круглова .

«Такие продукты не используются при подагре. Пациенты с этим диагнозом должны исключать сырокопченые изделия из рациона», — заявила Круглова в интервью NEWS.ru.

Кроме того, сырокопченых продуктов стоит остерегаться при гастрите, гастродуодените, панкреатите и язвенной болезни. Также их не рекомендуется есть людям с лишним весом и ожирением, поскольку такая еда вызывает еще больший аппетит.