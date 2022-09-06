Четыре признака, что у вас в мозгу тромб

Мозг крайне уязвим для возникновения различных болезней и появления травм. А тромб, или сгусток крови, в мозгу может даже привести к инсульту или смерти.

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Как отмечает сертифицированный семейный врач Томи Митчелл, заметить наличие тромба в мозгу может быть нелегко. Тем не менее есть четыре основных симптома, указывающих на это опасное состояние. К тому же тромб в мозгу вполне может привести к инсульту.

Внезапная сильная головная боль

Тромбы могут образовываться при повреждении сосудов в мозге или при сужении артерий из-за скопления бляшек и перекрытия кровотока. В результате кислород и питательные вещества не попадают в мозг, что приводит к гибели клеток. Также тромбы способны вызвать в мозге кровотечение, а это может привести к дальнейшему повреждению мозга.

Рвота и тошнота

Если они возникли внезапно, то это тоже повод насторожиться. Дело в том, что если тромб достаточно большой, то он может оказывать сильное давление на ткани, окружающие головной мозг. В итоге человек будет ощущать рвоту и тошноту.

Проблемы с речью

По словам доктора Митчелла, сгусток крови может блокировать совсем или частично приток крови к части мозга, которая отвечает за речь. В результате в этой области нервные клетки могут сильно повредиться или погибнуть.

Трудности с сохранением баланса

Человек при наличии тромба в мозгу может чувствовать головокружение и даже терять равновесие. Внезапная потеря равновесия объясняется тем, что приток крови к мозгу оказывается нарушен. А если вы при этом упадёте и ударитесь головой, то ситуация усугубится.