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21 час назад

Как не заболеть осенью

Парламентская газетаиещё 1

Для предотвращения простудных болезней в сезон дождей стоит пройти преждевременный профилактический осмотр. Он поможет выявить все факторы, которые могут привести к снижению иммунитета осенью и зимой. Об этом «Невским новостям» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Как не заболеть осенью
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Помимо этого, он посоветовал не забывать о витаминах. Их лучше потреблять в естественном виде.

«Купите рыбу хорошую, вкусную, печень трески, морковь, гранат, фрукты — сейчас всего этого в изобилии. Красивая еда с витаминами, она будет своего рода профилактикой, еще и настроение поднимет, что немаловажно», — подчеркнул врач.

Также немаловажно нормализовать режим сна, сделать прививки от сезонных заболеваний и одеваться по погоде.

Другой специалист, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева, посоветовала попробовать закалить своей организм, чтобы он в будущем лучше реагировал на температурные перепады. «Учитесь просто не кутать себя, не кутать своих детей, не приучайте их к жаре. Готовьте тело к возможным перепадам», — объяснила она.

Болезни и лекарства,Владислав Жемчугов,Ирина Ярцева,
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