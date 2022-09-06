Как не заболеть осенью

Для предотвращения простудных болезней в сезон дождей стоит пройти преждевременный профилактический осмотр. Он поможет выявить все факторы, которые могут привести к снижению иммунитета осенью и зимой. Об этом «Невским новостям» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

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Помимо этого, он посоветовал не забывать о витаминах. Их лучше потреблять в естественном виде.

«Купите рыбу хорошую, вкусную, печень трески, морковь, гранат, фрукты — сейчас всего этого в изобилии. Красивая еда с витаминами, она будет своего рода профилактикой, еще и настроение поднимет, что немаловажно», — подчеркнул врач.

Также немаловажно нормализовать режим сна, сделать прививки от сезонных заболеваний и одеваться по погоде.