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1 час назад

Что будет, если съесть продукт с плесенью

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Съесть что-то с плесенью, например, кусок хлеба, можно случайно, даже не заметив этого. Насколько это опасно и можно ли просто срезать пораженную часть? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.

Что будет, если съесть продукт с плесенью
Фото: pxhere.compxhere.com

Виды плесени бывают разные, и некоторые из них, например, на сырах, едят специально. Однако, по словам медика, обычную бытовую плесень, которая образуется на продуктах ни в коем случае нельзя употреблять в пищу.

Здесь не оправдана никакая цель: сэкономить или продлить срок годности. Если на продуктах обнаружен грибок, он не подлежит дальнейшему потреблению. Употребление продуктов с плесенью ведет к развитию пищевых токсикоинфекций, дисбактериозу и развитию грибковой флоры внутри ЖКТ. Все дело в том, что поверхностный грибок, который мы видим, является сигналом о том, что продукт содержит патогенные организмы.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Врач добавил, что избавиться от плесени не поможет ни термическая обработка, ни срезание пораженных корочек. Более того, споры летают в воздухе и могут заразить соседние продукты.

Если вы все-таки съели случайно что-то заплесневелое, будьте внимательны к своему самочувствию в течение дня. Опасными симптомами, при которых необходимо обратиться к врачу или же сразу вызвать скорую помощь, являются одышка, тошнота, диарея и повышенная температура.

Болезни и лекарства,
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