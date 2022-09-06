Врач предупредила об опасной болезни после отдыха на море

Развитие системной красной волчанки могут спровоцировать такие триггеры, как стресс и ультрафиолет, предупредила врач-ревматолог, кандидат медицинских наук Яна Лейнеман. В беседе с изданием «Доктор Питер» она перечислила основные симптомы и причины развития опасного аутоиммунного заболевания.

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По словам Лейнеман, часто первые симптомы системной красной волчанки начинают проявляться после посещения солярия или длительного отдыха на море. Также к факторам риска относятся гормональные изменения во время беременности и лактации или прием гормональных контрацептивов.

Чтобы запустить болезнь, необходимо сочетание генетической предрасположенности к неправильной работе иммунитета и действие триггера, продолжила ревматолог. Среди причин, провоцирующих системную красную волчанку, она назвала вирусные инфекции, стресс и ультрафиолет.

«Самым важным триггером для появления системной красной волчанки служит ультрафиолет. Очень часто впервые выявляется в период активного солнца — весной и летом. В это же время часто фиксируются обострения у людей с уже установленным диагнозом», — пояснила Лейнеман.

По словам медика, признаки системной красной волчанки типичны для ряда других весьма распространенных заболеваний. Несмотря на то, что этот недуг генетически обусловлен, начаться он может с повышения температуры, общей слабости и насморка — симптомов, более характерных для обычной ОРВИ. Лейнеман подчеркнула, что кожные проявления недуга, как правило, развиваются позднее: одним из самых характерных является так называемая «аллергия» на солнце (фотосенсибилизация).