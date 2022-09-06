Невролог рассказал о причинах головной боли в межсезонье

С приходом осени некоторые люди начинают чаще испытывать головную боль. Как правило, они связывают ухудшение своего самочувствия с сокращением светового дня и перепадами атмосферного давления. Может ли смена сезонов стать причиной головной боли? Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.
«В нашей стране обычно смена сезонов происходит более резко, чем во многих других регионах планеты. Но эти изменения все-таки не настолько драматические, чтобы нарушить питание тканей. Смена сезонов не может влиять на головные боли. Сокращение светового дня происходит очень плавно, у нас есть много времени, чтобы адаптироваться. Нет такого, чтобы сегодня световой день был 14 часов, а завтра – уже 8 часов. Если говорить о давлении, то у нашего организма есть могучие ресурсы для компенсации изменений атмосферного давления. Для организма не составляет проблемы адаптироваться к резким переходам от одного давления к другому», – поделился специалист.
В осенний период голова может болеть чаще, чем в другие времена года, из-за распространения вирусных инфекций, отметил невролог. Причиной является рост вирусных заболеваний, интоксикация организма, это отражается на комфорте головного мозга и может вызывать головные боли, подчеркнул Павел Хорошев.
Чтобы не допустить подобного состояния, важно не переохлаждаться, рекомендует врач. Следует помнить, что температура в сентябре может понижаться до нуля, особенно в утренние часы. Если будет по-прежнему легко одеваться, то переохлаждение, даже легкое, может вызвать вирусное заболевание. Любая ткань в организме, кроме мозга, имеет в составе иммунные клетки. При охлаждении тканей резко замедляется работа иммунной системы, она впадает в легкий «ступор», и получаются более комфортные условия для вирусов и бактерий. Поэтому важно не переохлаждаться.