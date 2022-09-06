Мясников раскрыл главную ошибку при приеме обезболивающих

Известный врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл распространенную ошибку при выборе обезболивающих лекарств. Об этом он поведал в в эфире своей авторской программы на телеканале «Россия 1».

По словам специалиста, для каждого вида боли существует отдельный препарат. Поэтому нельзя принимать одно и то же лекарств для всех недугов, уточнил эксперт. Всего, как отметил Мясников, насчитывается восемь групп медикаментов.

«Вы лечите неврологические боли парацетамолом, аспирином, ибупрофеном, а это нестероидные противовоспалительные препараты, они не действуют на нервную боль вообще»,

— подчеркнул доктор, добавив, что обезболивающие нельзя принимать постоянно, так как это может привести к зависимости или возникновению новой, медикаментозной боли.

Ранее мы сообщали о том, что Мясников предостерег россиян от покупки воды в бутылках.