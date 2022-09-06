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19 часов назад

Сколько раз в день нужно чистить зубы, чтобы снизить риск сердечной недостаточности

Ferra.ruиещё 1

Многие из нас привыкли чистить зубы дважды в день. Однако результаты недавнего исследования показывают, что этого может быть мало для предотвращения сердечной недостаточности.

Сколько раз в день нужно чистить зубы, чтобы снизить риск сердечной недостаточности
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сердечная недостаточность считается хроническим заболеванием. Его необходимо лечить, чтобы состояние сердца не стало ещё хуже. Но проще всего будет предотвратить риск развития этой болезни.

Исследование, проведённое в 2019 году Медицинским колледжем женского университета Ихва в Сеуле, показало, что один из способов не допустить появления сердечной недостаточности, - регулярная чистка зубов. Причём нужно делать это три или даже больше раз в день.

Эксперты пришли к выводу, что улучшение гигиены полости рта связано со снижением вероятности возникновения фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности. Учёные предположили, что причина этого - в уменьшении воспаления при чистке зубов.

Участвовали в этом исследовании 161 286 человек, а их возраст составлял от 40 до 79 лет. Кроме того, учёные обнаружили, что у тех, кто регулярно чистил зубы три либо больше раз в день, риск развития сердечной недостаточности снижался на 12 процентов, а мерцательной аритмии - на 10 процентов.

Опубликованы все результаты были в «Европейском журнале профилактической кардиологии».

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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