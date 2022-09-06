Сколько раз в день нужно чистить зубы, чтобы снизить риск сердечной недостаточности

Многие из нас привыкли чистить зубы дважды в день. Однако результаты недавнего исследования показывают, что этого может быть мало для предотвращения сердечной недостаточности.
Сердечная недостаточность считается хроническим заболеванием. Его необходимо лечить, чтобы состояние сердца не стало ещё хуже. Но проще всего будет предотвратить риск развития этой болезни.
Исследование, проведённое в 2019 году Медицинским колледжем женского университета Ихва в Сеуле, показало, что один из способов не допустить появления сердечной недостаточности, - регулярная чистка зубов. Причём нужно делать это три или даже больше раз в день.
Эксперты пришли к выводу, что улучшение гигиены полости рта связано со снижением вероятности возникновения фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности. Учёные предположили, что причина этого - в уменьшении воспаления при чистке зубов.
Участвовали в этом исследовании 161 286 человек, а их возраст составлял от 40 до 79 лет. Кроме того, учёные обнаружили, что у тех, кто регулярно чистил зубы три либо больше раз в день, риск развития сердечной недостаточности снижался на 12 процентов, а мерцательной аритмии - на 10 процентов.
Опубликованы все результаты были в «Европейском журнале профилактической кардиологии».
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