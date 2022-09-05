Можно ли вылечить грыжу без оперативного вмешательства

Грыжа – это, к сожалению, довольно распространенное заболевание, приносящее своему обладателю множество неудобств. Боли и дискомфорт, связанные с этим недугом, не позволяют выполнять определенные движения, а иногда и вовсе становятся для человека невыносимыми. "Рамблер" узнал у экспертов, можно ли избавиться от этого заболевания без оперативного вмешательства.