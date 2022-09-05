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23 часа назад

Можно ли вылечить грыжу без оперативного вмешательства

Мира Маркина
Наталья Тараненкоэксперт,Елисеев Максим Викторовичэксперт

Грыжа – это, к сожалению, довольно распространенное заболевание, приносящее своему обладателю множество неудобств. Боли и дискомфорт, связанные с этим недугом, не позволяют выполнять определенные движения, а иногда и вовсе становятся для человека невыносимыми. "Рамблер" узнал у экспертов, можно ли избавиться от этого заболевания без оперативного вмешательства.

Можно ли вылечить грыжу без оперативного вмешательства
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
Межпозвоночная грыжа может возникать на дисках, суставах, связках по причине смещения межпозвонкового диска. В норме межпозвоночный диск расположен строго между смежных позвонков, но даже минимальное его отклонение способно спровоцировать грыжу.
Наталья Тараненко
Наталья ТараненкоВрач-невролог высшей квалификационной категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России)
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Грыжа лечится и без оперативного вмешательства. К консервативным методам решения этой проблемы относятся:
  • Медикаментозная терапия, в том числе прием обезболивающих препаратов.
  • Физиотерапия.
  • Тракционная терапия – вытяжение позвоночника.
  • Лечебная физкультура и выполнение специальных упражнений на укрепление мышц позвоночника.
  • Лечебный массаж.

Например, пациенту может быть предписан прием лекарств, в том числе содержащих ибупрофен, либо местное введение обезболивающих. При развитии заболевания – курсы физиотерапии для нормализации положения межпозвоночного диска, либо тракционная терапия, которая «вытягивает» отделы костной системы и увеличивает расстояние между позвонками.

Как правило, консервативная терапия дает первые результаты через несколько недель после начала лечения, некоторое время (оно индивидуально для каждого пациента) также требуется на реабилитацию после заболевания.
Наталья Тараненко
Наталья ТараненкоВрач-невролог высшей квалификационной категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России)

В дальнейшем для сохранения здоровья стоит не допускать сильных нагрузок на спину и позвоночный столб, рекомендуется ввести на постоянной основе спортивные нагрузки: посещать бассейн и заниматься гимнастикой.

Если же дефект большой, грыжа не вправляется, возраст физического формирования пройден, вылечить грыжу без операции к сожалению невозможно. Сейчас существуют современные виды оперативных вмешательств дающие очень стойкие и хорошие результаты лечения данного недуга.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург
Болезни и лекарства,Максим Елисеев,МИД России,
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