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5 сентября

Почему появляется простуда на губах и как ее лечить

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Появление простуды на губах – явление довольно распространенное, однако кто-то с этим сталкивается крайне редко или не сталкивается вовсе, а кого-то эта проблема мучает очень часто. "Рамблер" спросил у эксперта, по каким причинам проявляется простуда на губах и как с ней бороться.

Почему появляется простуда на губах и как ее лечить
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
То, что появляется на губах и называется "простудой", – является на самом деле герпетической инфекцией. Дело в том, что герпес обостряется, когда у человека снижается иммунитет. На фоне переохлаждения наш организм становится более восприимчивым ко всем вирусам. Вирус проникает в организм и ослабляет наш иммунный статус, а это в свою очередь становится пусковым механизмом к появлению герпетической инфекции.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Вирус герпеса всегда располагается на нервных окончаниях и проявляется в виде высыпаний. Поэтому, если мы хотим от него избавиться, мы должны использовать специфические препараты, направленные на лечение именно герпетический инфекции.

На мой взгляд, наиболее эффективным является использование местных мазей с содержанием противовирусного компонента. Важно отметить, что герпес бывает не только на слизистых, но и на коже, например, опоясывающий герпес. Самое правильное – иметь в аптечке противовирусные препараты, направленные на лечение герпетических инфекций, и использовать их при первых симптомах: высыпания, боль, покалывания в области сыпи.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
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