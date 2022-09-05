Почему появляется простуда на губах и как ее лечить

То, что появляется на губах и называется "простудой", – является на самом деле герпетической инфекцией. Дело в том, что герпес обостряется, когда у человека снижается иммунитет. На фоне переохлаждения наш организм становится более восприимчивым ко всем вирусам. Вирус проникает в организм и ослабляет наш иммунный статус, а это в свою очередь становится пусковым механизмом к появлению герпетической инфекции.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"