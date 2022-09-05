Почему появляется простуда на губах и как ее лечить

Появление простуды на губах – явление довольно распространенное, однако кто-то с этим сталкивается крайне редко или не сталкивается вовсе, а кого-то эта проблема мучает очень часто. "Рамблер" спросил у эксперта, по каким причинам проявляется простуда на губах и как с ней бороться.
Вирус герпеса всегда располагается на нервных окончаниях и проявляется в виде высыпаний. Поэтому, если мы хотим от него избавиться, мы должны использовать специфические препараты, направленные на лечение именно герпетический инфекции.