Врач объяснила, чем можно заразиться через полотенце

Даже обычное полотенце может стать благоприятной средой для размножения болезнетворных бактерий, чем дольше полотенце будет оставаться влажным, тем больше различных микроорганизмов там появиться. А воспользовавшись таким полотенцем, можно будет перенести на тело те бактерии, вирусы и грибы, которые там живут. Подробности читайте в нашей новости.
Через полотенце можно заразиться теми же инфекциями, что и от грязных рук: стафилококк, дерматологические заболевания, вирусы гриппа, грибок. Передаются через этот предмет гигиены и возбудители болезней глаз, и герпес.
Важно стирать полотенца не реже одного раза в неделю. Если в ванной комнате постоянно повышенная влажность, помещение не проветривается, или у того, кто пользуется ей, есть грибок, менять их потребуется чаще, пишет «Доктор Питер».