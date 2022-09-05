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23 часа назад

Врач объяснила, чем можно заразиться через полотенце

Letidor.ru

Даже обычное полотенце может стать благоприятной средой для размножения болезнетворных бактерий, чем дольше полотенце будет оставаться влажным, тем больше различных микроорганизмов там появиться. А воспользовавшись таким полотенцем, можно будет перенести на тело те бактерии, вирусы и грибы, которые там живут. Подробности читайте в нашей новости.

Врач объяснила, чем можно заразиться через полотенце
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Через полотенце можно заразиться теми же инфекциями, что и от грязных рук: стафилококк, дерматологические заболевания, вирусы гриппа, грибок. Передаются через этот предмет гигиены и возбудители болезней глаз, и герпес.

Важно стирать полотенца не реже одного раза в неделю. Если в ванной комнате постоянно повышенная влажность, помещение не проветривается, или у того, кто пользуется ей, есть грибок, менять их потребуется чаще, пишет «Доктор Питер».

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