Врач объяснила, чем можно заразиться через полотенце

Даже обычное полотенце может стать благоприятной средой для размножения болезнетворных бактерий, чем дольше полотенце будет оставаться влажным, тем больше различных микроорганизмов там появиться. А воспользовавшись таким полотенцем, можно будет перенести на тело те бактерии, вирусы и грибы, которые там живут. Подробности читайте в нашей новости.

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Через полотенце можно заразиться теми же инфекциями, что и от грязных рук: стафилококк, дерматологические заболевания, вирусы гриппа, грибок. Передаются через этот предмет гигиены и возбудители болезней глаз, и герпес.