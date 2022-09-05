Обнаружен улучшающий когнитивные навыки при синдроме Дауна препарат

Исследователи из Швейцарской университетской больницы Лозанны нашли гормональный препарат, позволяющий улучшить когнитивные способности больных синдромом Дауна до 30 процентов. Выводы работы опубликованы в журнале Science.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В ходе исследования специалисты использовали данные недавнего открытия, которое изучало влияние гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) на ментальные функции (память, речь, обучение). Ученые обнаружили, что когнитивные нарушения, а также потеря обоняния, один из симптомов синдрома Дауна, были связаны с нарушением выработки ГнРГ у мышей. Подопытным грызунам дали препарат, содержащий необходимый гормон, что стимулировало у них восстановление обоняния и некоторых умственных способностей.

После чего специалисты провели подобный эксперимент с семью мужчинами от 20 до 50 лет с синдромом Дауна. Лекарство с ГнРГ испытуемые получали каждые два часа в течение полугода. У шести из семи мужчин наблюдалось улучшение когнитивных способностей на 10-30 процентов без существенных побочных эффектов (зрительно-пространственные функции, трехмерная визуализация, осознание инструкций, а также концентрация внимания), однако проблемы с обонянием сохранились у всех пациентов.