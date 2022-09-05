Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
5 сентября

Обнаружен улучшающий когнитивные навыки при синдроме Дауна препарат

Lenta.ru

Исследователи из Швейцарской университетской больницы Лозанны нашли гормональный препарат, позволяющий улучшить когнитивные способности больных синдромом Дауна до 30 процентов. Выводы работы опубликованы в журнале Science.

Обнаружен улучшающий когнитивные навыки при синдроме Дауна препарат
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе исследования специалисты использовали данные недавнего открытия, которое изучало влияние гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) на ментальные функции (память, речь, обучение). Ученые обнаружили, что когнитивные нарушения, а также потеря обоняния, один из симптомов синдрома Дауна, были связаны с нарушением выработки ГнРГ у мышей. Подопытным грызунам дали препарат, содержащий необходимый гормон, что стимулировало у них восстановление обоняния и некоторых умственных способностей.

После чего специалисты провели подобный эксперимент с семью мужчинами от 20 до 50 лет с синдромом Дауна. Лекарство с ГнРГ испытуемые получали каждые два часа в течение полугода. У шести из семи мужчин наблюдалось улучшение когнитивных способностей на 10-30 процентов без существенных побочных эффектов (зрительно-пространственные функции, трехмерная визуализация, осознание инструкций, а также концентрация внимания), однако проблемы с обонянием сохранились у всех пациентов.

В будущих исследованиях специалисты хотят провести более масштабные работы (50-60 испытуемых) с контрольной группой, а также участием женщин.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители