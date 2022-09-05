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21 час назад

Кардиолог назвала три признака скрытого инфаркта

Мослентаиещё 2

Три признака скрытого инфаркта назвала в своем Telegram-канале врач-кардиолог Анна Кореневич. По ее словам, оперативная помощь при сердечном приступе уменьшает шанс летального исхода.

Кардиолог назвала три признака скрытого инфаркта
Фото: МослентаМослента

Во-первых, иногда при инфаркте появляется боль в животе, похожая на аппендицит, гастрит, язву желудка или отравление.

«Такое случается при инфаркте нижней или задней стенки левого желудочка. В больницах уже больше 30 лет есть правило делать ЭКГ всем пациентам с проблемами в животе, чтобы не пропустить инфаркт»,

— пояснила Кореневич.

Во-вторых, иногда при сердечном приступе отсутствует боль в груди, но появляется ощущение нехватки воздуха.

«Это так называемый астматический вариант инфаркта. Приступ одышки может длиться несколько минут или часов и пройти самостоятельно»,

— написала кардиолог.

По ее словам, такое встречается редко.

В-третьих, инфаркт может сопровождаться потливостью, резкой слабостью и падением давления. Это характерно для диабетиков, пояснила врач.

«Очень много народу даже не подозревает о том, что у них есть диабет и уж тем более пропускают подобные приступы внезапной слабости. Отдохнул, полежал и дальше живем, на себя внимания не обращаем. Потом тяжелая сердечная недостаточность»,

— добавила эксперт.

Болезни и лекарства,Анна Кореневич,
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