Как быстро понизить давление без таблеток в домашних условиях

Эту проблему можно выявить по нескольким симптомам.
Если вы страдаете гипертонией (повышением артериального давления), вероятнее всего, у вас есть схема лечения, назначенная врачом: список купирующих приступы препаратов. Оптимальным считается давление 120/80. Расхождение на 5-8 единиц также считается нормой. При этом норма давления может быть индивидуальной для каждого: в зависимости от роста и веса, физической активности (у спортсменов часто повышенное давление), от перенесённых заболеваний или хронических патологий.
Если же повышение давления застало вас врасплох, нужно знать, что можно сделать в домашних условиях.
Если замечены симптомы – необходимо измерить давление, если есть возможность, или вызвать скорую помощь.
Первая медицинская помощь – откройте окна, чтобы наполнить помещение свежим воздухом, обеспечьте тишину и покой, выпейте воды.
Заниматься самолечением не стоит, однако для экстренной помощи могут пригодиться следующие препараты и советы:
Давление помогут понизить и некоторые продукты, которые, вполне возможно, есть у вас под рукой. О том, какие это продукты, читайте в этой статье.
Важно! Назначать лекарства от повышения давления самостоятельно запрещено. Существует пять групп препаратов, влияющих не на само артериальное давление, а на причину его повышения. Только определив фактор, вызывающий гипертонию, можно назначить лечение.