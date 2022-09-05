Прерывистый сон повышает риск смерти

К таким выводам пришли специалисты Медицинской школы Стэнфордского университета. Для этого они исследовали записи, содержащие характеристики сна 12 тысяч людей. Эти данные обработали компьютерным алгоритмом, который определил для каждого человека его "возраст сна" - его характеристику, влияющую на здоровье человека.

Полученные результаты позволили рассчитать изменения сна, которые наиболее сильно коррелируют со смертностью. Оказалось, что риск преждевременной смерти выше у тех, кто испытывает фрагментацию сна – люди, которые часто просыпаться ночью менее, чем на минуту и не помнят об этом.