Почему немеют руки и ноги

С таким явлением, как онемение рук и ног, сталкиваются довольно многие люди. Чаще всего это временный дискомфорт, который не несет за собой негативных последствий. Однако бывают случаи, когда подобные неприятные ощущения в конечностях могут сигнализировать о наличии серьезных заболеваний. Подробнее в этом "Рамблеру" помог разобраться заведующий хирургическим отделением воронежской клиники "РЖД-Медицина", врач общей практики, бариатрический хирург Максим Елисеев.

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Так, по словам эксперта, первое, что необходимо сделать, если вы отмечаете появление онемения в руках или ногах с закономерной периодичностью, это обратиться к врачу: терапевт, врач общей практики, семейный врач. После назначения некоторых инструментальных и лабораторных методов исследований: биохимия крови, МРТ шейного или поясничного отдела позвоночника, электромиография, более детальный сбор жалоб и истории появление и развития заболевания, осмотра — вы с большей долей вероятности будете направлены к узкому специалисту: невролог, нейрохирург, эндокринолог и другие.

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Как видите в связи с этим мы получаем вывод: причин которые могут служить появлением данных жалоб огромное множество и игнорировать данные симптомы нельзя.



Это могут быть: синдром защемленного нерва, эндокринные заболевания (гипотиреоз, сахарный диабет), нейропатия связанная с курением, приемом алкоголя, заболевания позвоночного столба (остехондроз, грыжи и протрузии в межпозвоночных дисках), токсичекое отравление (свинцом, ртутью и даже передозировкой лекарственных средств), системные заболевания (системная красная волчанка, ревматоидный артрит), сдавление нерва опухолевым процессом. Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Эксперт также отмечает, что особенно важно обратить внимание, если онемение сопровождается нарушением координации движений частей тела, головной болью, нарушением разговорной речи, изменением мимики лица — в таком случае можно заподозрить клинику начинающегося инсульта, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.