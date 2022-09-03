Как не пропустить рак кишечника

Рак кишечника занимает второе место в мире по уровню смертности от онкологических заболеваний. И опасен тем, что вначале протекает бессимптомно, а на поздних стадиях вылечить его почти невозможно из-за многочисленных метастазов.

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Но это не значит, что нужно опускать руки и сдаваться. Ведь если вовремя обратить внимание на неприятные симптомы, этот рак можно вылечить и забыть о болезни. Каким образом? И какие симптомы должны говорить о том, что пора бежать к врачу? Эти вопросы мы задали эксперту-онкологу, заместителю главного врача по хирургии столичного онкоцентра «СМ-Клиника» Ильдусу Мухаметову.

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Рак кишечника, или колоректальный рак, возникает в толстой кишке. Это участок кишечника длиной полтора-два метра, к которому относятся прямая, слепая кишка, задний проход и анус. Опухоль может возникнуть на любом отрезке.

Симптомы

Хотя болезнь протекает бессимптомно, есть некоторые вещи, которые могут указывать на проблему. Запоры, недержание газов или кала, вздутие живота и ложные позывы – наиболее тревожные сигналы, которые указывают на то, что в желудочно-кишечном тракте не всё в порядке. К ним может присоединиться и появление крови при дефекации.

Анемия (низкий гемоглобин) всегда должна вызывать тревогу: это возможный показатель внутренних кровотечений. Ни в коем случае нельзя оставлять без внимания постоянную анемию, которая не проходит на фоне лечения.

Слабость, потеря аппетита и веса, боли в животе – это симптомы, допустимые в течение 1 – 2 недель после перенесённого заболевания. Если так вы чувствуете себя постоянно, нужно искать причину.

Откуда берётся?

Во-первых, наследственная предрасположенность. Если у родителей, бабушек-дедушек был диагностирован рак кишечника в возрасте до 50 лет, то генетический риск нельзя исключать.

Во-вторых, ожирение. Особенно если жировая ткань преимущественно образуется в районе живота. Не забывайте, предельно допустимый объём талии для женщин – 88 см, а для мужчин –102 см.

В третьих, вредные привычки. Курение, частое употребление алкоголя, мясных деликатесов и полуфабрикатов.

И, наконец, незащищённый секс. Речь идет о взаимосвязи анального секса и рака прямой кишки, который может провоцировать печально известный ВПЧ (вирус папилломы человека).

Как вовремя распознать?

Исследование кала на скрытую кровь – важный диагностический маркер при выявлении многих серьёзных заболеваний пищеварительного тракта, включая онкологические.

«Самым информативным методом диагностики принято считать колоноскопию, – говорит Ильдус Мухаметов. – Врач-эндоскопист видит все патологические изменения в кишке и, более того, может тут же удалить подозрительные полипы и аденомы. Важно понимать, что часто рак кишечника начинается именно с перерождения аденоматозного полипа».

После процедуры удалённые фрагменты направляются на гистологию для проверки на доброкачественность.

Развитию рака кишечника способствует чрезмерное употребление красного мяса (говядина, свинина, баранина). В своё время американские учёные изучили информацию образцов ДНК здоровой и опухолевой ткани у пациентов с колоректальным раком. Все участники исследования рассказали о своём рационе и образе жизни в течение нескольких лет до того, как узнали о своём диагнозе.

В ходе анализа у этих людей были обнаружены повреждения ДНК как в нормальной, так и в опухолевой ткани. Эти повреждения встречались намного чаще у людей, которые ели много красного мяса в любом виде. А вот потребление птицы или рыбы, а также другие факторы, связанные с образом жизни, на этот показатель не влияли.

Как лечить?

Специалисты различают четыре стадии болезни. Прогноз на выздоровление напрямую зависит от того, на какой стадии был диагностирован рак.

Первая стадия – опухоль находится в пределах слизистой и подслизистой оболочек. Прогноз оптимистичный: от 74 до 96% случаев, когда больные вылечиваются.

Вторая стадия – опухоль внедряется в близлежащие ткани. Процент выздоровления – от 30 до 65%.

Третья стадия – опухоль прорастает в лимфатические узлы. На этой стадии удаётся выкарабкаться лишь четверти пациентов.И, наконец, четвёртая стадия – метастазы обнаруживаются в печени, лёгких, костной ткани, органах мочевыделительной системы. Выживает около 6% пациентов.

На первых двух стадиях проводится операция по удалению опухоли. При отсутствии метастазов в лимфоузлах врачи обычно даже не назначают химиотерапию или лучевую терапию. То есть при ранней диагностике после удаления опухоли пациент полностью излечивается, и качество его жизни не страдает.

На третьей стадии, если метастазы поразили лимфоузлы, сначала проводится лучевая терапия, химиотерапия, а затем операция. А при раке ободочной кишки на первом месте операция с последующей химиотерапией.

Сегодня особое внимание уделяется так называемой персонализированной онкологии. Это когда методы лечения подбираются под каждого конкретного пациента.

«Клетки опухоли после её удаления тестируются, определяются их генетический код и мутации, ответственные за прогрессирование онкопроцесса, – объясняет эксперт. – И к ним уже подбираются персонализированные препараты, бьющие прицельно (таргетно)».

Особенность локализации рака кишечника, в каком бы отделе он ни находился, приводит к тому, что многочисленные метастазы с током крови и лимфы быстро распространяются по брюшной полости. И такое состояние врачи называют перитонеальный карциноматоз. Долгое время подобный диагноз звучал как приговор. Потому что через два-три месяца после операции по удалению опухолевого очага болезнь возвращалась вновь. Убрать метастазы не представлялось возможным.

Ситуация изменилась с возникновением ещё одного прорыва в области онкомедицины – технологии гипертермической химиотерапии. После того как удалены все видимые метастазы, в брюшную полость вводится разогретый раствор химиопрепарата.

«Термический порог для раковых клеток ниже, чем для здоровых, – говорит Ильдус Мухаметов. – Таким образом, подобное «промывание» брюшной полости позволяет сжигать метастазы активнее, чем во время обычной химиотерапии, снижая риск рецидива заболевания».

Ещё один плюс, по словам врача, заключается в том, что такая химия действует прицельно, не попадая в общий кровоток, а значит, токсичное действие препарата снижается. В итоге даже сложные пациенты обретают надежду на полноценную жизнь.

Как защититься?

Как и от любого другого вида рака, защититься от него, увы, невозможно. Но всё-таки если соблюдать простые меры профилактики, риск заболеть можно свести к минимуму.

Во-первых, это здоровое питание. Лучший вариант – пять-шесть раз в день, включая пять порций овощей и фруктов. Во-вторых, достаточная физическая активность, ведь ежедневная интенсивная нагрузка на треть снижает риск рака кишечника. А ещё продолжительный сон – не менее семи-восьми часов в день, чтобы организм восстановился.