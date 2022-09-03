Названы основные симптомы мочекаменной болезни

— Одним из самых более распространенных и частых симптомов является боль в поясничной области, боль внизу живота, в районе мочеточника. Нередко беспокоить может учащенное мочеиспускание. При таких симптомах люди часто ищут проблему в других заболеваниях: лечатся от цистита, от простатита, а на самом деле причиной боли может быть именно камень, который находится в нижней части мочеточника. А еще очень серьезным симптомом может быть примесь крови в моче, с такой жалобой следует незамедлительно обращаться к врачу,