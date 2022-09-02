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1 час назад

Врач предупредил об опасности популярной группы препаратов

Lenta.ru

Врач-иммунолог, педиатр и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус предупредил об опасности приема противокашлевых препаратов. В своем Telegram-канале специалист напомнил, что такие лекарства нельзя принимать без назначения врача.

Врач предупредил об опасности популярной группы препаратов
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам доктора, в случае простуды кашель помогает удалить слизь, содержащую возбудителя заболевания.

«Запомните, кашель в данном случае помогает бороться с инфекцией! Сиропы от кашля, противокашлевые препараты — не нужны. И могут даже навредить, если принимать их без назначения врача», — заявил врач.

Специалист пояснил, что противокашлевые препараты угнетают кашлевой центр в мозгу и мешают выведению мокроты из дыхательных путей. В некоторых случаях, например, при бронхите, эта популярная группа лекарств может быть очень опасна, утверждает Продеус.

Болезни и лекарства,Андрей Продеус,Первый канал,
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