Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+31° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
35 минут назад

Раскрыт способ определить слабоумие по пищевым привычкам

Lenta.ru

Характерными признаками деменции считаются забывчивость, трудности с концентрацией, ухудшение памяти, дезориентация во времени и пространстве, однако болезнь также может сопровождаться изменением пищевого поведения, сообщила врач-невролог Екатерина Козлова. В беседе с изданием «Доктор Питер» она раскрыла способ определить начало развития недуга по резкому изменению пищевых привычек.

Раскрыт способ определить слабоумие по пищевым привычкам
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам медика, стоит насторожиться, если один из членов семьи, раньше любивший готовить сложные блюда, внезапно перешел на максимально легкие варианты типа отварных макарон или гречки даже без добавления приправ.

«Ему сложно вспомнить, как он готовил раньше, поэтому действия становятся такими простыми», — объяснила она. По этой же причине на столе начинают чаще появляться готовые блюда из супермаркета.

Также из-за начала старческого слабоумия у больного могут начаться проблемы с аппетитом, продолжила Козлова. Человек либо полностью теряет интерес к пище, либо, наоборот, начинает есть чаще и больше обычного из-за того, что забывает, что уже раньше ел. Повышение аппетита бывает таким сильным, что может начаться компульсивное переедание, добавила невролог.

В заключение Козлова рассказала, что при некоторых видах деменции происходит фиксация на определенных продуктах, и пациент начинает питаться только картошкой или шоколадом, у него может появиться тяга к различным соусам и сладкому.

Ранее психолог Эдуард Мавлютов рассказал о неожиданных причинах возникновения проблем с памятью. Среди прочего, на способность запоминать влияют хронический недосып и любовь к гаджетам, объяснил он.

Болезни и лекарства,Екатерина Козлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители