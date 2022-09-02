Лазерная коагуляция: необходимая или бессмысленная процедура

В стандартный протокол осмотра врача-офтальмолога сейчас не входит осмотр периферии глазного дна. Однако именно эта процедура позволяет обнаружить опасную патологию глаз. Подробнее о ней читайте в статье "Рамблера".
Наша сетчатка представляет собой полусферу, край которой – периферия – может быть истончен. Если в центральной области сетчатки происходят патологические процессы, в большинстве случаев человек сам видит изменения. А вот на периферии даже грубые дегенеративные изменения, в том числе разрывы, могут протекать асимптомно. Поэтому зачастую бывает так, что пациент приходит на плановый осмотр, без жалоб, и в итоге получает направление к офтальмохирургу, думая, что это ошибка.
Лечить такие патологии можно с помощью лазера. Причин для оперативного вмешательства, как правило, только две: это периферическая дистрофия сетчатки, которая может привести к отслойке или разрыву сетчатки, и уже совершившийся разрыв. О процедуре лазерокоагуляция рассказала врач-офтальмолог Барышникова Дарья.
С развитием технологий лазерные установки в офтальмологии также меняются в лучшую сторону, в момент процедуры проводится точечное лазерное воздействие на "опасный" участок сетчатки. В дальнейшем четкие лазерокоагуляты удерживают развитие отслойки, разрыва, дистрофии, не принося ущерба оставшейся неизмененной области сетчатки.