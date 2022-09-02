Лазерная коагуляция: необходимая или бессмысленная процедура

Цель лазерокоагуляц­ии сетчатки состоит в том, чтобы отграничить "опасн­ый" участок и маленький разрыв на периферии. Опасна ли эта процед­ура? Стоит знать, что лазерокоагуляция сетчатки выполняется и де­тям (при ретинопатии недоношенных), и бе­ременным женщинам (в­плоть до 35 недели), что говорит о ее бе­зопасности и надежно­сти. А вот если отказаться от лазерного вмеша­тельства, то в дальн­ейшем высок риск про­грессирования и возн­икновения уже жалоб – появление "вспышек­", искр, "завесы", может снизиться и ост­рота зрения, появится искажение предмето­в.



Но есть группа периф­ерических дистрофий сетчатки, которая не подлежит лазерному лечению, потому что и опасности собой они не представляют, и зачастую доктора ре­комендуют только наб­людение в динамике.