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2 часа назад

Лазерная коагуляция: необходимая или бессмысленная процедура

Мира Маркина
Барышникова Дарья Андреевнаэксперт

В стандартный протокол осмотра врача-офтальмолога сейчас не входит осмотр периферии глазного дна. Однако именно эта процедура позволяет обнаружить опасную патологию глаз. Подробнее о ней читайте в статье "Рамблера".

Лазерная коагуляция: необходимая или бессмысленная процедура
Фото: unsplash.comunsplash.com

Наша сетчатка представляет собой полусферу, край которой – периферия – может быть истончен. Если в центральной об­ласти сетчатки проис­ходят патологические процессы, в большин­стве случаев человек сам видит изменения. А вот на периферии даже грубые дегенер­ативные изменения, в том числе разрыв­ы, могут протекать асимптомно. Поэтому зачастую бывает так, что пациент приходит на плановый осмотр, без жалоб, и в итоге получает направление к офтальмохирургу, думая, что это ошиб­ка.

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Лечить такие патологии можно с помощью лазера. Причин для оперативного вмешательств­а, как правило, толь­ко две: это перифери­ческая дистрофия сет­чатки, которая может привести к отслойке или разрыву сетчатк­и, и уже совершивший­ся разрыв. О процедуре лазерокоагуляц­ия рассказала врач-офтальмолог Барышникова Дарья.

Цель лазерокоагуляц­ии сетчатки состоит в том, чтобы отграничить "опасн­ый" участок и маленький разрыв на периферии. Опасна ли эта процед­ура? Стоит знать, что лазерокоагуляция сетчатки выполняется и де­тям (при ретинопатии недоношенных), и бе­ременным женщинам (в­плоть до 35 недели), что говорит о ее бе­зопасности и надежно­сти. А вот если отказаться от лазерного вмеша­тельства, то в дальн­ейшем высок риск про­грессирования и возн­икновения уже жалоб – появление "вспышек­", искр, "завесы", может снизиться и ост­рота зрения, появится искажение предмето­в.

Но есть группа периф­ерических дистрофий сетчатки, которая не подлежит лазерному лечению, потому что и опасности собой они не представляют, и зачастую доктора ре­комендуют только наб­людение в динамике.
Барышникова Дарья Андреевна
Барышникова Дарья АндреевнаВрач-офтальмолог

С развитием технолог­ий лазерные установки в офтальмологии та­кже меняются в лучшую сторону, в момент процедуры проводится точечное лазерное во­здействие на "опасный" участок сетчатки. В дальнейшем четкие лазерокоагуляты удерживают развитие отс­лойки, разрыва, дист­рофии, не принося ущ­ерба оставшейся неиз­мененной области сетчатки.

Болезни и лекарства,
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