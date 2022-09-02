Разновидности амнезии и как с ней бороться

Память – один из самых важных инструментов нашей психики, буквально составляющий основу личности человека. Но, увы, иногда она начинает подводить, причем чаще всего это происходит с людьми среднего и старшего возраста. И если штучные факты или события, вылетевшие из головы, не такая уж и большая проблема, то постепенное исчезновение воспоминаний – очень тревожный симптом. О том, почему это происходит, как распознать симптомы и получить лечение, в инструкции «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Что такое амнезия?

Видео дня

Когда мы говорим о памяти в целом, то на самом деле мы имеем ввиду комплексное понятие, собранное из множества факторов. Существует различные виды памяти, включая зрительную, звуковую, сенсорную (включающую умение говорить и двигаться), и многие другие. Именно поэтому при изучении симптомов амнезии (потери памяти) врачи задают много вопросов и с максимально внимательно изучают, на что именно жалуется пациент.

Так, даже у полностью здорового человека потеря мозговых клеток в той или иной степени начинается примерно с 20 лет. Однако в нормальных условиях это компенсируется способностью к обучению и приобретением новых, более актуальных воспоминаний, а вот резко и неожиданно память теряется не просто так: у этого всегда есть причина и, как правило, она отнюдь не полезна для организма и психики.

Разновидности амнезии

В первую очередь, амнезия как явление делится на на стационарную (разовую, без ухудшения симптомов), регрессирующую (при которой воспоминания восстанавливаются со временем) и прогрессирующую (когда состояние памяти человека постепенно ухудшается). Так, стационарная амнезия больше характерна для травм и повреждений мозга, а прогрессирующая тенденция еще более опасна, так как свидетельствует о тяжелых нарушениях.

Специалисты выделяют несколько видов потери памяти по наиболее часто встречающимся проявлениям. По ним амнезия делится на:

Ретроградную – неспособность восстановить события, произошедшие до момента утраты воспоминаний;

Фиксационную – неспособность запоминать события в моменте и сохранять кратковременную память;

Диссоциированную – когда человек помнит все общие знания, но затрудняется вспомнить информацию о своей личности, истории жизни и ряде событий. В наиболее тяжелых случаях человек не может вспомнить даже собственные имя и возраст;

Антероградную – человек практически полностью теряет возможность запоминать события.

Заболевания и травмы, вызывающие нарушения памяти

Нередко амнезия является не самостоятельным явлением, но симптомом какого-либо сопутствующего заболевания или повреждения головного мозга. Разумеется, поставить точный диагноз способен только квалифицированный специалист, а потому заниматься самодиагностикой не нужно: если вы обнаружили у себя или близких потерю памяти (тем более прогрессирующую) – нужно срочно обратиться к врачу.

В большинстве случаев потеря памяти является дополнительным эффектом, возникающим из-за нижеследующих причин.

Черепно-мозговая травма

Нередко причиной амнезии становится даже банальное сотрясение мозга в результате падения или сильного удара. Жертвы аварий, драк, падений с высоты и других происшествий часто не могут вспомнить предшествующие травме события.

Как правило, память возвращается со временем, но в ряде случаев целые события целиком или их части могут пропасть и никогда не вернуться. Даже к легким повреждениям мозга нельзя относиться легкомысленно – в ряде случаев у пострадавших также наблюдалось развитие антероградной амнезии, как временной, так и постоянной.

Инсульт

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, в результате которого клетки мозга получают очень серьезные повреждения и нередко полностью отмирают. В результате человек может утратить как часть воспоминаний, так и часть навыков.

В тяжелых случаях амнезия может начать развиваться и память человека будет и дальше ухудшаться со временем.

Отравление

Многие могут удивиться, но даже банальная неспособность вспомнить, что было во время вечеринки с обильным употреблением алкоголя – это амнезия, вызванная интоксикацией. Схожий эффект может наблюдаться также при употреблении наркотических веществ или взаимодействия с различными токсинами.

В большинстве случаев ретроградная амнезия носит стационарный, разовый характер, но при длительном злоупотреблении отравляющими веществами может возникнуть и более серьезная форма заболевания, вплоть до антероградной.

Эпилепсия

Для страдающих этим недугом часто характерна амнезия непосредственного периода приступа. При этом, если эпилепсия сама не является симптомом какого-либо заболевания, то потеря воспоминаний у эпилептиков не прогрессирует.

Нейросифилис

Это инфекционное поражение центральной нервной системы, часто развивающееся на фоне общего заболевания сифилисом. Он может приводить как к параличу, так и к очаговому поражению мозга, нередко разрушая контуры мозга, ответственные за память.

Болезнь Альцгеймера

Это заболевание развивается в пожилом возрасте, проявляясь примерно у 30 % пожилых людей в возрасте старше 70 лет. Однако это не значит, что у людей среднего возраста ее быть не может: очень часто первые симптомы возникают уже после сорокалетия. Заболевание характеризуется фактической потерей как целых эпизодов из воспоминаний (человек может забыть о состоявшейся поездке куда-либо, о разговоре с близким человеком), так и мелкими проявлениями – частой забывчивостью, рассеянностью, странным повторением действий и вопросов в разговоре.

При развитии болезни человек также может теряться даже в знакомой обстановке, забыть свои улицу и дом, быть неспособным вспомнить хорошо знакомые места и даже имена близких.

Болезнь Альцгеймера не поддается лечению, но ее проявления можно замедлить специальным лечением.

Другие факторы ухудшения памяти

Нехватка витаминов – как правило проявляется на фоне плохого или недостаточного питания с низким содержанием белков и клетчатки. Может вызывать различные нарушения работы мозга, в том числе вести к забывчивости.

Стресс – постоянная нагрузка на нервную систему заставляет мозг переходить в «режим экономии», из-за чего внимание не фиксируется на различных фактах и событиях, что снижает способность к обучению и запоминанию. Другое проявление возникает при очень сильном стрессе – так называемая «истерическая амнезия», во время которой разум полностью блокирует травмирующие воспоминания.

Недостаток сна – многократными исследованиями подтверждено, что сон нужен в том числе затем, чтобы обрабатывать информацию, полученную мозгом в течение дня. Нехватка сна или сильно сбитый режим могут повлиять на способность запоминать факты и события.

Препараты – на память могут влиять и самые обыкновенные лекарства из вашей аптечки, например, антигистаминные. Плохо сказываются на способности запоминать и сохранять информацию средства для снижения холестерина в крови.

Низкий интеллект – любопытно, но уровень образования часто имеет корреляцию с мозговыми расстройствами, особенно возникающими с возрастом. Люди умственного труда гораздо менее подвержены проблемам с потерей памяти, нежели люди, обладающие невысокими интеллектуальными способностями.

Алкоголь и наркотики – также пагубно влияют на память, особенно при систематическом употреблении. В этом плане «безопасных» токсических веществ не бывает: например, весьма пагубно на способность мозга запоминать информацию влияют каннабиноиды, содержащиеся в марихуане.

Как предотвратить расстройства памяти

Увы, стопроцентной гарантии сохранить ваши воспоминания с течением возраста не существует. Однако исследования показывают, что риску развивающейся амнезии менее подвержены люди, ведущие активный стиль жизни, как интеллектуальный, так и физический.

Например, чтение и получение каких-либо новых навыков и знаний на постоянной основе помогает снизить вероятность деменции в пожилом возрасте. Удивительно, но даже систематическое решение простых головоломок вроде кроссвордов помогает сохранить мозг в тонусе.