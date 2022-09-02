Чума: пандемия, изменившая мир

Пожалуй, нет другой болезни, которая оставила бы такой след в истории европейской культуры, как чума. Она, зримо или незримо, фигурирует в огромном количестве литературных произведений, картин, фильмов и даже в операх. Чума стала великим символом эпидемии, смерти и Рока.

Фото: Naukatv.ru Naukatv.ru

Проложившая путь исламу

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Следы смертоносных бактерий чумы ученые находят в останках людей, живших еще пять тысяч лет назад, в бронзовом веке. Начиная с V века до нашей эры мир больше 80 раз охватывали чумные эпидемии.

Особенно сильные называли именами правителей: чума Орозия, Галена, Киприана... В 531 году разразилась одна из самых знаменитых — Юстинианова чума.

Византийский историк Прокопий Кесарийский писал: «В этом году произошло величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того момента и началась среди людей моровая язва».

Описанное Прокопием явление — это последствия нескольких крупных извержений вулканов. Пепла было так много, что он сделал атмосферу почти непроницаемой для солнечных лучей. Среднегодовая температура понизилась, урожаи упали. А это значит холод, голод и низкий иммунитет.

Главный симптом новой болезни — бубоны. Это воспаленные лимфоузлы — подмышечные, шейные, но чаще всего паховые. Позже даже появится покровитель чумных болезней — святой Рох, которого на фресках будут изображать с бубоном в этом самом месте.

Тогда считалось, что причина всех болезней — обитающие в окружающей среде «заразительные начала». Это продукты гниения, содержащиеся в почве, воде, отходах жизнедеятельности и т. п.

Запах болезни нужно было перебить другим — более сильным. А потому в цене были, например, накидки из шкур козлов-производителей. Делали накидки из тех частей, что находились поближе к гениталиям. Существует легенда, что один старый опытный самец был продан в Антиохии за 15 золотых римских солидов. На них можно было купить примерно 6 тонн зерна — средний грузовик.

Народ попроще довольствовался либо скромными вонючими повязками из козликов, либо пахучими травами: чесноком, базиликом и персидской ромашкой.

Примерно за сто лет юстинианов мор унес около 100 миллионов жизней. Население городов уменьшилось практически вдвое. Пришли в упадок даже те земли, которые до того слыли процветающими. Зато на Севере Аравии во многом из-за утраченных после чумы торговых связей и потерянной веры в старых богов, которые не смогли защитить людей, зародилась новая религия — ислам.

Черная смерть и чумной доктор

В виде отдельных вспышек и эпидемий чума возникала вплоть до середины VIII века. А потом как будто бы исчезла. Выросло множество поколений, которые о существовании этой болезни даже не подозревали.

Но в XIV веке чума вернулась.

Символом второй пандемии считаются знаменитые чумные доктора, которые сегодня кажутся не менее страшными, чем сама болезнь. Образ включал в себя длинный плащ, шляпу, но самое главное — маску с клювом, внутрь которого клали различные пахучие травы, якобы защищающие врача от чумных миазмов.

Вот только окончательно этот костюм сформировался лишь к началу XVII века. Так что первые чумные доктора выглядели совсем не так.

Эффективных способов лечения не существовало. С чумой боролись кровопусканиями, прижиганиями бубонов, изоляцией. Более того, никто не знал как именно болезнь передавалась и в чем была причина ее возникновения.

А сегодня уже любой школьник знает, что переносчики чумы — крысы. Впрочем, в действительности это не совсем так. Они — резервуар инфекции, как и песчанки, сурки, суслики. И возможно, никакой второй пандемии не случилось, если бы не изменение климата.

В начале XIV века произошло глобальное похолодание. В Азии началась засуха и неподалеку от нынешней монголо-китайской границы мелкие грызуны мигрировали туда, где пропитания было больше — поближе к людям.

Кроме того у монголов мясо сурка — деликатес, да и мех тоже ценится высоко. Так что заражение было неизбежным. Считается, что маховик эпидемии был запущен примерно в 1320-х.

Сами по себе грызуны не так опасны, как живущие на них блохи. После укуса зараженная кровь грызуна в пищеводе кровососущих образует так называемый «чумной блок». Что-то вроде герметичной пробки. Как только блоха с чумным блоком внутри снова пытается сосать кровь, струя свежей еды упирается в этот блок и уже вместе с бациллами выходит из пищевода обратно в рану жертвы. При этом сама блоха насытиться не может и, чувствуя постоянный голод, ожесточенно кусает все, что попадается.

Сегодня под словами «черная смерть» как правило имеют в виду пик пандемии — несколько десятилетий, начиная с 1346 года. Причем само название возникло гораздо позже.

Атмосфера тогда царила страшная. Любой встреченный человек через пару дней мог быть уже мертв. И было неясно, заразен ли он, рискуешь ли ты заболеть, просто выходя из дома?

Были истории, когда сжигали целые селения, закрывая людей в домах, чтобы не допустить распространения болезни.

Еще считалось, например, что нужно из селения, где свирепствует чума, уйти как можно дальше. Очень часто такие люди переносили заболевание. Так что во время пиков эпидемии чужаков в населенные пункты не пускали.

В XIV веке пандемия не закончилась. К примеру, в Лондоне самая крупная вспышка, которую так и назвали «великая чума» случилась в 1665-м. То тут, то там вспышки чумы возникали в Европе вплоть до начала XIX века. В итоге жертвами болезни стали десятки миллионов человек: по разным оценкам от 30% до 60% населения Старого Света.

Московский чумной бунт

В России вспышки чумы были не столь масштабными, однако про московский чумной бунт написано во всех учебниках истории.

Все началось в сентябре 1771 года. В то время в Москве случилась особенно сильная вспышка чумы. В какой-то момент трупов на улицах стало так много, что их попросту не успевали вывозить.

И вот тогда в народе пошел слух: якобы причина мора в том, что москвичи слишком мало молятся Боголюбской иконе Божией Матери у Варварских ворот Китай-города. К иконе потекли толпы верующих. Тогда московский архиепископ Амвросий, понимая, все это только способствует распространению заразы, запретил молебны, а икону повелел перенести в церковь Кира и Иоанна.

Как только за реликвией пришли солдаты, толпа с криками: «Богородицу грабят!» пошла в наступление. В поисках митрополита десять тысяч бунтовщиков разграбили Чудов и Донской монастыри — Амвросия нашли и растерзали.

Для наведения порядка императрица Екатерина II отправила в первопрестольную четыре лейб-гвардейских полка и своего фаворита Григория Орлова.

Орлов запретил постоянный набатный звон в церквях, который создавал ощущение беды и нагонял страх на жителей. Приказал открыть новые изолированные инфекционные больницы, увеличил число лечебниц общих практик, разрешил лечение на дому. Орлов также приказал докторам поднять жалованье, а людям, выписанным из карантина, оказывать материальную поддержку: мужчинам по 15 копеек в день, а женщинам — по 10. Это сработало лучше всяких запретов.

Орлов даже переделал под госпиталь свои собственные апартаменты. Он лично обходил больницы, сопровождая врачей, и проверял качество содержания пациентов. Эпидемия пошла на спад. Вскоре вернулись к работе городские службы, возобновились поставки в город продовольствия и питьевой воды.

В итоге эпидемия стала причиной улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Открывались новые бани, чинились дороги, вывозился мусор. Московская чума стала одной из последних массовых вспышек заболевания на территории Европы.

Спасение

В конце XIX века эпидемия чумы захватила Китай. Ее долго замалчивали, даже не докладывали императору, отказывались от европейской медицины. Весной 1894 года в одном только городе Гуанчжоу моровая язва погубила 80 тысяч человек и вскоре перекинулась на Гонконг.

В конце концов в Китай прибыл ученик Пастера швейцарец Александр Йерсен. Исследуя под микроскопом срезанный с тела бубон, Йерсен еле-еле смог разглядеть злополучные бактерии. На следующий день мышь, зараженная взвесью обнаруженных Йерсеном бактерий, умерла. Сомнений не осталось — возбудитель чумы найден.

Когда через пару лет эпидемия повторилась, Александр Йерсен вновь прибыл в Гонконг уже с пузырьком противочумной сыворотки. А вскоре появилась и вакцина.

Первую эффективную вакцину против бубонной чумы в начале XX века создал русско-французский бактериолог Владимир Хавкин.

А в 1934-ом его советская коллега Магдалина Покровская синтезировала и испытала на себе еще более эффективную живую вакцину.