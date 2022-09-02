Разработана таблетка, которая может заменить уколы инсулина

Ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде разрабатывают таблетку, которая сможет заменить ежедневные уколы инсулина. Она должна доставлять полную дозу лекарства прямо в печень пациента. Об этом пишет Scientific Reports.

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Большинству страдающих диабетом доза инсулина требуется ежедневно, а некоторым и не один раз. Для таких уколов, которые можно сделать самостоятельно, предназначены шприцы с небольшими иглами. Но эта терапия остается неудобной.