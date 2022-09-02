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2 часа назад

Разработана таблетка, которая может заменить уколы инсулина

runews24.ru

Ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде разрабатывают таблетку, которая сможет заменить ежедневные уколы инсулина. Она должна доставлять полную дозу лекарства прямо в печень пациента. Об этом пишет Scientific Reports.

Разработана таблетка, которая может заменить уколы инсулина
Фото: runews24.rurunews24.ru

Большинству страдающих диабетом доза инсулина требуется ежедневно, а некоторым и не один раз. Для таких уколов, которые можно сделать самостоятельно, предназначены шприцы с небольшими иглами. Но эта терапия остается неудобной.

В таблетке, разработанной учеными из Канады, используется особое натяжение с тонкой мембраной под названием слизистая оболочка щеки. Мембрана обеспечивает защитную оболочку вокруг лекарства, благодаря чему оно попадает в печень, не теряя часть вещества в ЖКТ. Сам препарат состоит из наночастиц, включающих инсулин, хитозан и триполифосфат натрия. Эффективность всасывания инсулина достигает 98-99%.

Болезни и лекарства,
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