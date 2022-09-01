Медики назвали защищающий от рака овощ

Такая польза овоща обусловлена наличием огромного количества минералов и витаминов, а также биологически активных веществ, которые предупреждают развитие онкологии.

Свекла содержит железо и цинк, которые влияют на создание гемоглобина и выработку ферментов для расщепления веществ. Без этих двух составляющих организм не сможет вырабатывать гормоны и новые клетки, что особенно важно для борьбы на начальных стадиях развития рака.