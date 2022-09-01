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2 часа назад

Медики назвали защищающий от рака овощ

Волгоградская правда

Корректировка диеты часто применяется для лечения и профилактики различных недугов. Онкологические заболевания не исключение.

Медики назвали защищающий от рака овощ
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По информации американских ученых, свекла помогает защитить организм человека от рака. Результаты исследования медики разместили в журнале Scientific Reports.

Такая польза овоща обусловлена наличием огромного количества минералов и витаминов, а также биологически активных веществ, которые предупреждают развитие онкологии.

Свекла содержит железо и цинк, которые влияют на создание гемоглобина и выработку ферментов для расщепления веществ. Без этих двух составляющих организм не сможет вырабатывать гормоны и новые клетки, что особенно важно для борьбы на начальных стадиях развития рака.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

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