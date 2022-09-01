Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+28° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
11 минут назад

Невролог объяснила, как отличить мигрень от головной боли

Letidor.ru

Важно отличать головную боль, вызванную мигренью, от «обычной» головной боли, так как правильное определение характера боли способствует выбору адекватного метода лечения и, соответственно, ускорит облегчение. Это также позволит принимать эффективные меры для профилактики головной боли. Подробности читайте в нашей новости.

Невролог объяснила, как отличить мигрень от головной боли
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-невролог Анастасия Машовец рассказала в своем Telegram-канале о том, как научиться отличать головную боль от приступа мигрени. По мнению специалиста для первичных головных болей характерно то, что особой причины для них не нужно. Голова болит по определенным механизмам, но не вследствие поражения сосудов или опухолей.

Обычно эта головная боль односторонняя, пульсирующая, она усиливается при обычной физической нагрузке, например, при подъеме по лестнице.

Ранее «Летидор» писал о том, что невролог назвала неочевидные причины головной боли.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители