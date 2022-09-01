Невролог объяснила, как отличить мигрень от головной боли

Важно отличать головную боль, вызванную мигренью, от «обычной» головной боли, так как правильное определение характера боли способствует выбору адекватного метода лечения и, соответственно, ускорит облегчение. Это также позволит принимать эффективные меры для профилактики головной боли. Подробности читайте в нашей новости.

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Врач-невролог Анастасия Машовец рассказала в своем Telegram-канале о том, как научиться отличать головную боль от приступа мигрени. По мнению специалиста для первичных головных болей характерно то, что особой причины для них не нужно. Голова болит по определенным механизмам, но не вследствие поражения сосудов или опухолей.

Обычно эта головная боль односторонняя, пульсирующая, она усиливается при обычной физической нагрузке, например, при подъеме по лестнице.