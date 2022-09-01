Как проводить профилактику педикулеза

Педикулез, или вшивость, относится к заразным заболеваниям и вызывается специфическим паразитированием вшей на теле человека. Педикулез может с одинаковой степенью вероятности встретиться у любого человека, а чаще всего им заражаются дети, поэтому важно знать о мерах профилактики.

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Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют для предупреждения заражения педикулезом избегать контакта с уже заболевшими людьми, а также соблюдать минимальные правила личной гигиены. Волосы следует тщательно расчесывать и вовремя стричь, ежедневно купаться, проводить смену нательного и постельного белья по мере загрязнения, но не реже чем через 7-10 дней, регулярно проводить уборку в доме.

При появлении небольшого количества головных вшей, которые не успели отложить яйца, вычесать их из волос частым гребнем; при обнаружении незначительного количества платяных вшей следует прокипятить белье, а верхнюю одежду ­– прогладить горячим утюгом.

Если же насекомые уже отложили яйца, то следует применить специальные инсектицидные средства.

Не допускайте использования ребенком чужих расчесок, шапок, наушников, заколок. Через эти предметы передаются вши.

Следует регулярно проводить осмотр волос и одежды у детей.

Во время путешествий перед применением внимательно осматривайте все постельные и банные принадлежности.

Особенно внимательно осматривайте кожу ребенка после посещения им оздоровительных учреждений в период каникул либо других организаций досуга. Для профилактики педикулеза необходимо выполнять ряд правил: