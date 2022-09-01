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1 час назад

Волгоградцам рассказали о том, как проводить профилактику педикулеза

Крестьянская жизньиещё 1

Педикулез, или вшивость, относится к заразным заболеваниям и вызывается специфическим паразитированием вшей на теле человека. Педикулез может с одинаковой степенью вероятности встретиться у любого человека, а чаще всего им заражаются дети, поэтому важно знать о мерах профилактики.

Как проводить профилактику педикулеза
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют для предупреждения заражения педикулезом избегать контакта с уже заболевшими людьми, а также соблюдать минимальные правила личной гигиены. Волосы следует тщательно расчесывать и вовремя стричь, ежедневно купаться, проводить смену нательного и постельного белья по мере загрязнения, но не реже чем через 7-10 дней, регулярно проводить уборку в доме.

При появлении небольшого количества головных вшей, которые не успели отложить яйца, вычесать их из волос частым гребнем; при обнаружении незначительного количества платяных вшей следует прокипятить белье, а верхнюю одежду ­– прогладить горячим утюгом.

Если же насекомые уже отложили яйца, то следует применить специальные инсектицидные средства.

Для профилактики педикулеза необходимо выполнять ряд правил:
  • Не допускайте использования ребенком чужих расчесок, шапок, наушников, заколок. Через эти предметы передаются вши.
  • Следует регулярно проводить осмотр волос и одежды у детей.
  • Во время путешествий перед применением внимательно осматривайте все постельные и банные принадлежности.
  • Особенно внимательно осматривайте кожу ребенка после посещения им оздоровительных учреждений в период каникул либо других организаций досуга.

Педикулез в наше время лечится легко: необходимые средства можно приобрести в аптеке. При их приобретении важно учитывать возраст ребенка и строго соблюдать инструкцию.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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