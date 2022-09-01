Как проводить профилактику педикулеза

Педикулез, или вшивость, относится к заразным заболеваниям и вызывается специфическим паразитированием вшей на теле человека. Педикулез может с одинаковой степенью вероятности встретиться у любого человека, а чаще всего им заражаются дети, поэтому важно знать о мерах профилактики.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют для предупреждения заражения педикулезом избегать контакта с уже заболевшими людьми, а также соблюдать минимальные правила личной гигиены. Волосы следует тщательно расчесывать и вовремя стричь, ежедневно купаться, проводить смену нательного и постельного белья по мере загрязнения, но не реже чем через 7-10 дней, регулярно проводить уборку в доме.
При появлении небольшого количества головных вшей, которые не успели отложить яйца, вычесать их из волос частым гребнем; при обнаружении незначительного количества платяных вшей следует прокипятить белье, а верхнюю одежду – прогладить горячим утюгом.
Если же насекомые уже отложили яйца, то следует применить специальные инсектицидные средства.
Педикулез в наше время лечится легко: необходимые средства можно приобрести в аптеке. При их приобретении важно учитывать возраст ребенка и строго соблюдать инструкцию.