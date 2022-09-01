Хирург рассказал о связи между ожирением и заболеваниями вен

Заболевания вен актуальны в современном мире и часто встречаются даже у людей трудоспособного возраста. Об этом «Вечерней Москве» сообщил бариатрический хирург, заведующий хирургическим отделением клиники «РЖД-Медицина» в Воронеже Максим Елисеев.

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— Ожирение — это эпидемия XXI века. Оно также является фоновым заболеванием, которое приводит к дополнительной нагрузке на венозную систему и тем самым провоцирует появление заболевания вен. Неправильный режим работы, сна и отдыха приводит к постоянной нагрузке на венозную систему. Она попросту не успевает отдыхать, — сказал Елисеев.

По его словам, эта проблема актуальна ввиду того, что очень много профессий связаны с длительным пассивным положением тела и опущенными вниз ногами. В зоне риска — врачи, учителя, офисные сотрудники и многие другие специалисты.

Кроме того, на вены влияет и избыточная масса тела. Хирург назвал икроножную мышцу «вторым сердцем» в организме и подчеркнул, что зачастую она не работает должным образом в повседневной жизни.

До этого в беседе с «ВМ» эксперт рассказал, как можно определить заболевание вен на ранних этапах. Он отметил, что о неправильной работе венозной системы нижних конечностей могут сигнализировать отеки ног по вечерам.