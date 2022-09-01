Какие неэффективные процедуры до сих пор впаривают россиянам

Медицина в России — во многом искусство, основанное на «личном опыте» и «интуиции». Доктора завлекают клиентов авторскими методами лечения, а в медвузах изучают гомеопатию, которую уже давно признали лженаукой. Многие методы, появившиеся задолго до возникновения доказательной медицины (EBM, evidence-based medicine), применяют по инерции: даже есть данные об их неэффективности. Люди привыкли к ним и готовы платить — зачастую немалые деньги. На какие процедуры в области медицины лучше не тратить время и средства — в материале «Секрета».

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Что не лечат электрофорез и дарсонваль

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Редкий пациент невролога в советское время не знал, что такое электрофорез. СССР развалился, а вот аппараты, созданные в этой стране, нет. Их до сих пор используют в некоторых поликлиниках. Хотя, надо отдать должное, создают и новые современные девайсы. Вот только есть ли от них польза?

В основе электрофореза лежит воздействие на организм электрическим током и введение с его помощью лекарственных средств. Выглядит это так: на прокладки электродов наносят лекарство и прикладывают их к телу пациента. Под действием электрического тока, по замыслу физиотерапевта, препарат должен проникнуть в организм через кожу.

«Теоретически звучит очень красиво, на практике же наш эпидермис совсем не дурак и что попало вглубь кожи не пропускает — этот барьер для того и придуман, чтобы всякая дрянь не попадала в организм», — отмечает популяризатор докмеда в России, автор «расстрельного списка препаратов» (с недоказанной эффективностью) врач-невролог Никита Жуков.

Мнение эксперта

Никита Жуков – невролог

Если электрофорез и двигает куда-то молекулы, то не дальше пределов кожи (обильно пронизанной кровеносными сосудами, которые радостно и звонко унесут всё введённое в системный кровоток), поэтому всё его физиотерапевтическое действие обусловлено лишь локальным отвлекающим манёвром: например, обезболиванием кожи анестетиком над больным местом.

Среди методов электротерапии до сих пор популярны гальванизация и дарсонвализация. В первом применяют непрерывный ток невысокого напряжения (30–80 В) и небольшой силы (до 50 мА). Во втором на организм человека воздействуют импульсными токами высокой частоты.

Эффективность дарсонваля, как и электрофореза, не доказана. Судя по тому, что статьи о чудодейственных свойствах аппарата принадлежат в основном российским авторам, мировое сообщество не считает его заслуживающим хоть какого-то внимания.

Да и в целом убедительных доказательств эффективности электролечения нет. Проанализировав данные о лечении различных болей и воспалений (в частности, сухожилий и локтевых суставов) специалисты пришли к выводам, что эффект от электрофореза не превышает эффекта плацебо. Электростимуляция как способ лечения переломов костей, согласно метаанализу научных исследований, тоже не годится.

Но кого это останавливает. На маркетплейсах можно найти физиотерапевтические аппараты для гальванизации и электрофореза в домашних условиях. За десятки тысяч рублей производители обещают «снять боли» и «помочь в лечении суставов, сосудов» и даже — неожиданно — ЖКТ.

«Без лишних преамбул и ненужных пруфов совершенно точно можно заявить, что любой аппарат для домашнего использования — деньги на ветер. <...> В медицине нет микроволновок, в которые можно просто положить любого пациента и быстренько починить», — считает Никита Жуков.

Есть ли польза от ультразвука

Об ультразвуке как о «клеточном массаже» вполне серьёзно пишут на сайтах государственных медучреждений: якобы он способствует ускорению обменного процесса в клетках, активизирует обмен веществ, усиливает регенерацию тканей. Метод якобы заключается в «микромассаже» тканей за счёт «давления звуковой волны особенной частоты». Цены на такое удовольствие начинаются от 700 рублей.

Ещё эту технологию используют при сонофорезе. Так называют процедуру, при которой врач наносит на определённые участки тела растворы и эмульсии — и воздействует на них ультразвуком. Таким образом активные компоненты лекарств и косметических средств якобы проникают максимально глубоко в ткани — до 4–6 см, а также начинают действовать «значительно эффективнее», чем при обычном нанесении.

«В роговой слой кожи, может, что-то и проникнет, но вот куда-нибудь в сустав — вряд ли когда-нибудь, равно как и при электрофорезе. <...> Как заявляется авторами учебников по физиотерапии, препарат должен проходить сквозь клетку как нож по маслу, только вот в клетку и из клетки официально свободный доступ без каналов и посредников разрешён лишь кислороду, углекислому газу, воде и спиртам. <...> Ток/звук может до скончания времён направленно толкать молекулы, но если им не суждено пройти в клетку, то они не пройдут, это всё-таки не ионизирующее излучение», — комментирует невролог Никита Жуков.

Согласно научным исследованиям, УЗ-терапия неэффективна при болях в пояснице, повреждениях опорно-двигательного аппарата и травмах мягких тканей. Ультразвуковое воздействие неэффективно даже при обычной боли в шее, но методику продолжают широко использовать.

От чего не помогает магнитотерапия

Магнитотерапия, пожалуй, самое обширное поле для «медицинского творчества». «Лечебный эффект» обещают от локального воздействия на практически любые больные места импульсным магнитным полем, исходящим от специально созданных для этого приборов.

Магнитотерапия настолько популярна, что её практикуют не только в государственных и частных медучреждениях, но и на дому. В России производят и продают массу аппаратов для личного использования. Один из приборов, который рекламируют на радио и телевидении, к примеру, стоит 14 000 рублей.

Различают два основных типа магнитотерапии: использование магнитного поля низкой интенсивности и частоты и воздействие высокочастотным электромагнитным излучением (УВЧ-терапия).

На сайтах клиник, предлагающих магнитотерапию, указывают, что она якобы положительно влияет на иммунные процессы, оказывает противовоспалительное, обезболивающее, противоотёчное, восстанавливающее и успокаивающее действие.

В реальности нет исследований, подтверждающих эффективность такого лечения. Даже МРТ, у которого гораздо более сильное поле, не даёт таких результатов, которые приписывают этому спорному методу лечения. Воздействие магнитным полем на кроликов также не показало видимых результатов.

МРТ

Высокочастотный магнитный ток, согласно исследованиям, не ускоряет заживление пролежней и не помогает восстановиться после инсульта.

Низкочастотный ток исследовали как метод лечения фибромиалгии (боли в мышцах, связках и сухожилиях) — безрезультатно. Он оказался неэффективным в лечении болей в шее, переломов, в восстановлении костей и сухожилий, в заживлении ран. Лечение импульсным током собак тоже не показало никакого эффекта.

Один способ лечения при помощи магнитов всё же признаётся в сфере доказательной медицины — это транскраниальная магнитная стимуляция (TMS). Метод основан на стимуляции нейронов головного мозга переменным магнитным полем. Его применяют при лечении некоторых неврологических и психиатрических расстройств.

Что не вылечить с помощью лазерной терапии и криотерапии

Лазеротерапия — это метод лечения световым лучом одной частоты. Средние мощности физиотерапевтических лазеров чаще всего находятся в пределах 1–100 мВт, импульсные мощности — от 5 до 100 Вт. Это не тот лазер, которым уничтожают бородавки или проводят коррекцию зрения. «Физиотерапевтический» лазер низкочастотный, он ничего не выжигает.

Адепты такого лечения обещают избавление от ЛОР-заболеваний, последствий травм костно-хрящевой ткани, нарушений работы ЖКТ и даже «очищение» крови и «омоложение» влагалища.

Цены варьируются в зависимости от области применения. Так, лазерное лечение рубцовой патологии вульвы и влагалища обойдётся примерно в 40 000 рублей, лазерное облучение крови — в 1500 рублей.

В научных исследованиях убедительной эффективности такая терапия не показывает. «Чистка крови» — это в чистом виде альтернативная медицина, не имеющая ничего общего с наукой.

«Зачем тогда нам печень, ведь ещё с уроков биологии мы знаем, что одна из её функций — очистка крови?», — отметил врач-диетолог, сооснователь образовательного центра в области фитнеса и медицины Body Coach Александр Бурлаков.

Лазер не помогает вылечить туберкулёз, туннельный синдром запястья и стоматит.

Исследования в отношении многих других заболеваний нельзя считать качественными. Так, авторы одной из научных публикаций по применению лазера в лечении ревматоидного артрита осторожно заявили, что использовать лазер, конечно, можно — из-за отсутствия побочных эффектов. Но всё же вопросов остается много, поэтому нужно изучить этот метод в рандомизированных плацебо-контролируемых клинических исследованиях (так называют исследования, в которых пациентов распределяют по группам лечения случайным образом, где они могут получить реальный препарат или пустышку/плацебо).

Ещё одна набирающая популярность процедура — лазерное «омоложение» влагалища. Якобы лазер вызывает микроповреждения тканей, что, в свою очередь, заставляет их восстанавливаться. Растут новые клетки, коллаген и эластин утолщают ткани, что якобы делает влагалище более «плотным» и «молодым».

«На самом деле лазер просто разрушает поверхностный слой слизистой влагалища, на месте которой появляется новый слой такой же ткани (иногда рубцовой). Намного более плотными стенки влагалища не становятся, и, конечно же, значимого "сужения" не возникает. И добиваться его таким способом (разрушением нормальной слизистой оболочки влагалища), как по мне, это что-то немыслимое и абсолютно алогичное», — говорила об этой процедуре врач акушер-гинеколог, популяризатор доказательной гинекологии Ольга Белоконь.

Сестра лазера — криотерапия — основана на ответных реакциях организма на переохлаждение наружного (рецепторного) слоя кожи. Обычно используется, если нужно точечно удалить бородавки или злокачественные новообразования. Под воздействием сверхнизких температур (от 70 до 130°С) ненужные новообразования удаляются. И в таком случае она действительно эффективна — только называется криохирургией.

Но есть и другой вид — охлаждение всего тела или его отдельных частей без цели уничтожить какую-то ткань (так называемая «общая криотерапия»). При охлаждении всего тела человека помещают в криокамеру, где температуру доводят до 90–150°C ниже нуля. В показаниях — заболевания кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата.

В лечении артрита локально криотерапия показала некоторые положительные результаты, но качество этих исследований оставляет желать лучшего. Эффективность метода не доказана.

Криотерапия всего тела также досконально не изучена, но при этом несёт значительные риски для пациента. Особенно для тех, у кого есть серьезные заболевания сердца или лёгких, аллергия на холод или плохое кровообращение.

Эффект от физиотерапии — утешение для ипохондриков

В 2000 году совет по здравоохранению Нидерландов проанализировал 169 рандомизированных клинических испытаний и не обнаружил «убедительных клинически значимых эффектов трёх форм физиотерапии»: лечения ультразвуком, лазеротерапии и электротерапии.

Неэффективность традиционного российского физиолечения признают даже некоторые чиновники в области здравоохранения.

«Я не знаю ни одной физиопроцедуры, которая кого-то вылечила. Понимаете, проблема заключается в том, что нигде в мире физиотерапии вообще нет — во всем мире есть высокотехнологичная медицинская помощь, лекарства. Моё личное мнение врача: я не вижу сегодня роли физиотерапии в лечении какого-либо заболевания», — заявлял ещё в 2015 году заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников на встрече с депутатами муниципалитетов.

И всё же нельзя сказать, что физиотерапия совершенно бесполезна: при назначении пациентам с ипохондрией она даёт успокаивающий эффект — от самого факта проведения процедуры.