Можно ли поднять уровень гемоглобина в организме, если есть мясо

При низком гемоглобине снижается насыщаемость кислородом клеток организма, из-за чего снижается иммунитет, человек теряет жизненные силы, органы не получают должного питания, в результате чего значительно снижается их функциональность. Клетки тканей страдают от кислородного истощения. Поможет ли мясо поднять уровень гемоглобина и железа в организме, читайте в нашей новости.

Врач-нефролог Дарья Садовская рассказала в своем Telegram-канале о том, способно ли употребление мяса поднять уровень гемоглобина. По мнению специалиста это не более, чем миф.Врач отметила, что принимать препараты железа для профилактики без консультации с врачом не стоит, это может усугубить состояние и серьезно навредить здоровью.