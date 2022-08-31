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1 час назад

Врач объяснила, можно ли поднять уровень гемоглобина в организме, если есть мясо

Letidor.ru

При низком гемоглобине снижается насыщаемость кислородом клеток организма, из-за чего снижается иммунитет, человек теряет жизненные силы, органы не получают должного питания, в результате чего значительно снижается их функциональность. Клетки тканей страдают от кислородного истощения. Поможет ли мясо поднять уровень гемоглобина и железа в организме, читайте в нашей новости.

Можно ли поднять уровень гемоглобина в организме, если есть мясо
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-нефролог Дарья Садовская рассказала в своем Telegram-канале о том, способно ли употребление мяса поднять уровень гемоглобина. По мнению специалиста это не более, чем миф.Врач отметила, что принимать препараты железа для профилактики без консультации с врачом не стоит, это может усугубить состояние и серьезно навредить здоровью.

Ранее «Летидор» писал о том, что врач назвал лекарства, которые «убивают» поджелудочную железу.

Болезни и лекарства,Дарья Садовская,
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