Продажи лекарств в российских аптеках сократились на 17%

В июле уровень продаж лекарств в российских аптеках сократился на 17%. Ситуация возникла по причине того, что жители России серьезно запаслись медикаментами еще в период весеннего ажиотажного спроса.

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Как передает «Коммерсант» со ссылкой на данные DSM Group, в натуральном выражении в июле текущего года уровень продажи лекарств упал на 17%, до отметки 297 млн упаковок. Если эти показатели перевести в денежное выражение, то оборот сократился практически на 2%, до уровня 87,9 млрд рублей.

Кроме того, как пишет издание, на 6,1% упали сократились продажи БАД в денежном выражении, до 5,6 млрд рублей.