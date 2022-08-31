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3 часа назад

Продажи лекарств в российских аптеках сократились на 17%

runews24.ruиещё 1

В июле уровень продаж лекарств в российских аптеках сократился на 17%. Ситуация возникла по причине того, что жители России серьезно запаслись медикаментами еще в период весеннего ажиотажного спроса.

Продажи лекарств в российских аптеках сократились на 17%
Фото: runews24.rurunews24.ru

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на данные DSM Group, в натуральном выражении в июле текущего года уровень продажи лекарств упал на 17%, до отметки 297 млн упаковок. Если эти показатели перевести в денежное выражение, то оборот сократился практически на 2%, до уровня 87,9 млрд рублей.

Кроме того, как пишет издание, на 6,1% упали сократились продажи БАД в денежном выражении, до 5,6 млрд рублей.

Комментируя ситуацию, эксперты и участники рынка пришли к единому мнению, что июль для рынка фармацевтики оказался самым слабым месяцем относительно продаж. К тому же, как отмечают аналитики, несмотря на ажиотажный весенний спрос, лето остается традиционно низким сезоном.

Болезни и лекарства,Коммерсант,
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